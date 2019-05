Bojevniki 'pometli' s Portlandom v finalu zahodne konference

Golden State se bo v velikem finalu pomeril z boljšim iz obračuna najboljših dveh ekip vzhodne konference. V finalu vzhodne konference se merita ekipi Milwaukee Bucks in Toronto Raptors. Milwaukee vodi z 2 : 1 v zmagah. Golden State bo lovil svojo še sedmo lovoriko zmagovalcev lige NBA. Prvaki so bili v letih 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 ter 2018.

Bojevniki so si s petim zaporednim finalom, v zadnjih petih sezonah so bili trikrat uspešni, zagotovili vstopnico za boje za še tretji zaporedni naslov. V vrstah prvakov sta se s trojnima dvojčkoma izkazala Stephen Curry in Draymond Green. Na novo sta spisala zgodovino lige, saj sta postala prva soigralca, ki sta na isti tekmi v končnicah dosegla statistična trojna dvojčka (triple double). Curry je imel na svojem računu 37 točk, 13 skokov in 11 podaj, medtem ko je Green, na drugi tekmi zaporedoma, vpisal 18 točk, 14 skokov in 11 podaj. Golden State je tudi tokrat igral brez poškodovanega Kevina Duranta.

Portland je imel ob polčasu še prednost 69 : 65 ter je v tretji četrtini celo vodil s 17 točkami razlike. A so bojevniki uprizorili šampionski preobrat ter s trojko Klaya Thompsona minuto in 48 sekund pred koncem izsilili podaljšek (111 : 111). Green je dal zadnjo trojko na tekmi v podaljšku za 119:115. Niti koš Damiana Lilliarda(28 točk) 32 sekund pred koncem poraza ni mogel preprečiti.

tekma

Izid:

končnica, konferenčni finale: - zahod:

Portland Trail Blazers - Golden State Warriors 117:119 (podaljšek)

(Golden State napredoval v veliki finale s 4:0 v zmagah)