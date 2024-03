Bojevniki so se v ligi NBA znesli nad razglašenim Milwaukeejem

New York, 07. 03. 2024 07.49 | Posodobljeno pred 1 uro

Sedemkratni prvaki lige NBA, moštvo Golden State Warriors, so v severnoameriški košarkarski ligi premagali trenutno drugo najboljše moštvo vzhodne konference Milwaukee Bucks z izidom kar 125:90. Bojevniki so se vrnili s prepričljivo zmago v Chase Centru v San Franciscu po katastrofalnem porazu proti vodilnemu moštvu lige NBA Bostonu.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Moštvo iz Kalifornije je v nedeljo doživelo enega izmed najbolj ponižujočih porazov v zgodovini franšize, saj so v porazu proti Celticsom izgubili z osupljivo razliko 52 točk (140:88). Prvi zvezdnik košarkarjev iz zlate dežele Stephen Curry je na tokratni tekmi dosegel 29 točk. Milwaukee ni doživel poraza vse od premora zaradi tekme vseh zvezd, izboljšana obramba je moštvu Doca Riversa pomagala do šestih zaporednih zmag. A proti bojevnikom niso zmogli razviti svojega načina igre. Golden State je samo v prvi četrtini dosegel 40 točk, nato pa 38 v drugi in ob polčasu vodil z 78:58. Čeprav so se člani Milwaukeeja v tretji četrtini zbrali in bili boljši od Golden Stata s 23:15, so Warriorsi v zadnjem delu znova prevzeli vajeti v svoje roke.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

"Zaradi narave lige NBA vas lahko zbije avtobus, kot nas je v Bostonu, in obstaja skušnjava, da bi pozabili na obseg dela, ki smo ga vložili v zadnjem mesecu in pol, in tudi identiteto, ki smo jo ustvarili," je po obračunu dejal Curry. "Za nas je bilo nekaj zelo pomembnega, da smo se odzvali tako, kot smo se, da smo lahko obrnili novo stran, igrali s prepričanjem in samozavestjo po takem spodrsljaju. To kaže, kaj skušamo zgraditi in kdo smo," je dodal Curry. Golden State v razvrstitvi zahodne konference zaseda deveto mesto z razmerjem 33 zmag in 28 porazov. Milwaukee je drugi v razvrstitvi vzhoda z razmerjem 41 zmag in 22 porazov. Za vodilnim Bostonom zaostajajo za sedem zmag. Curryja je strelsko podpiral Jonathan Kuminga z 20 točkami, Trayce Jackson-Davis pa je navdušil s 15 točkami s klopi. Giannis Antetokounmpo je bil prvi med strelci Milwaukeeja s 23 točkami, Damian Lillard in Bobby Portis pa sta dodala vsak po 20. Na drugih tekmah v ligi NBA so košarkarji Orlando Magic v sredo svoj niz neporaženosti podaljšali na pet tekem, ko so premagali Washington Wizardse v gosteh s 119:109. Franz Wagner (28 točk) in Paolo Banchero (25) sta bila najboljša pri moštvu Magic, ki je v eni fazi druge četrtine zaostajalo za 21 točk.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke