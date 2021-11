Bojevniki zmagali sedmič v nizu

Golden State Warriors so zmagali tudi na gostovanju pri Los Angeles Clippers in imajo s sedmo zaporedno zmago zdaj 18 zmag v tej sezoni na 20 tekmah. Pri slavju s 105:90 je Steph Curry, ki je v zadnji četrtini dobil tehnično napako zaradi zmerjanja sodnika, za trenutno najboljšo ekipo severnoameriške lige NBA dosegel 33 točk ob 54-odstotnem metu iz igre, dodal je še šest podaj, pet skokov in šest ukradenih žog. Jordan Poole je dodal 17 točk, bojevniki pa so premagali tudi odlično predstavo Paula Georgea, ki je za domačo ekipo dosegel 30 točk. "Tehnična napaka je bila res neumna. Preveč sem se razburil, priznam, a sem bil prepričan, da je bil nad menoj strojen prekršek," je dejal Curry po zmagi. Bojevnike naslednja tekma čaka v torek proti izzivalcu za prvo mesto v ligi, Phoenixu, ki je nanizal 16 zaporednih uspehov za izkupiček 17-3. Giannis Antetokounmpo je dosegel dvojni dvojček (26 točk, 13 skokov), Jrue Holiday pa je dodal 23 točk za sedmo zaporedno zmago branilcev naslova Milwaukee Bucks, ki so bili s 118:100 boljši od Indiana Pacers.

Pol ducata igralcev Milwaukeeja je doseglo vsaj deset točk, med njimi tudi Khris Middleton (14 točk, 5 podaj, 5 skokov), Bobby Portis (15 točk), Pat Connaughton (14) in George Hill (13).

Izidi:

LA Clippers - Golden State Warriors 90:105

Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 100:118

Toronto Raptors - Boston Celtics 97:109

(Goran Dragić: za nedoločen čas ni več pri ekipi Toronta)

Memphis Grizzlies - Sacramento Kings 128:101

Los Angeles Lakers - Detroit Pistons 110:106