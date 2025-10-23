Boleča zaušnica za Dallas na začetku sezone

Košarkarji San Antonio Spurs so uspešno začeli novo sezono severnoameriške lige NBA. V teksaškem obračunu so s 125:92 v gosteh zanesljivo ugnali Dallas Mavericks, nekdanje moštvo slovenskega zvezdnika Luke Dončića. Pri Spursih je bil neustavljiv Victor Wembanyama, ki je dosegel 40 točk.

Dallas ni imel odgovora na razigranega Webmanyamo. FOTO: Profimedia icon-expand

Mladi francoski center je iz igre zadel 15 od 21 metov, 40 točkam pa je dodal še 15 skokov in tri blokade. Stephon Castle je dodal 22 točk, medtem ko je pri Dallasu prav tako 22 točk vključno s 13 skoki dosegel Anthony Davis (7/22 iz igre). V Dallasu so prvič v rednem delu pozdravili tudi zelo opevanega novinca Cooperja Flagga, ki pa je ob slabšem metu iz igre (4/13) dosegel deset točk in pobral še deset skokov. Dallas zaradi hude poškodbe kolena iz prejšnje sezone vsaj do januarja ne bo mogel računati na Kyrieja Irvinga.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V dvoboju dveh pred sezono izpostavljenih moštev na vzhodu so proti Cleveland Cavaliers slavili New York Knicks. V napadu za kratkohlačnike vsaj pri metu iz igre nista blestela (skupaj 10/30) Jalen Brunson s 23 in Karl Anthony-Towns z 19 točkami, je pa OG Anunoby na koncu pomagal s 24 točkami in 14 skoki. Pri Clevelandu je izstopal Donovan Mitchell z 31 točkami, a je zadel le dva od devetih poskusov za tri točke.

Preobrat Minnesote na krilih Edwardsa

Krvniki Los Angeles Lakers v prejšnji končnici Minnesota Timberwolves so se morali za zmago proti Portland Trail Blazers močno potruditi. Anthony Edwards (41 točk) je ob koncu prevzel odgovornost, pri čemer je njegovo moštvo v zadnji četrtini izničilo osem točk zaostanka pri 95:103 in na koncu slavilo s 118:114. Pri Portlandu zaradi dolgotrajne poškodbe najbrž celotno sezono ne bo Damiana Lillarda, ki se je vrnil v franšizo, kjer si je ustvaril ime. Prav Minnesota bo v noči s petka na soboto naslednji tekmec jezernikov, za katere igra Dončić. Slovenski as je prejšnjo noč ob porazu proti Golden Statu dosegel 43 točk.

VJ Edgecombe FOTO: Profimedia icon-expand

Edgecombe se je najavil svetu s 34 točkami

V Bostonu je v tesnem dvoboju Philadelphia ugnala tamkajšnje Celtics s 117:116, potem ko je dva meta za zmago zgrešil Payton Pritchard. Ob 40 točkah, ki jih je ob zmagi 76ers dosegel Tyrese Maxey, je slavo požel tudi novinec VJ Edgecombe. Slednji je s 34 točkami dosegel največ točk ob prvencu v NBA po slovitem Wiltu Chamberlainu, ki je ob debiju leta 1959 dosegel 43 točk.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na igrišče se je tekmovalno vrnil tudi Joel Embiid. Najkoristnejši igralec sezone 2022/23 je v 20 minutah za Philadelphio dosegel štiri točke ob šestih skokih. Prav tako nekdanji MVP James Harden (2017/18) pa s svojimi zvezdniškimi Los Angeles Clippers ni strl Utah Jazz (108:129). Harden je dosegel 15 točk in 11 asistenc, a ni imel rešitve za razpoložene igralce Utaha. Vsega deset točk je prispeval Kawhi Leonard, ob debiju v dresu Clippers ni blestel niti Chris Paul (4 točke). Walker Kessler je za Jazz ob vseh sedmih zadetih metih iz igre dosegel 22 točk, devet skokov in štiri blokade.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Antetokounmpo nezaustavljiv za čarovnike