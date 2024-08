'Boljši človek je kot igralec', 'Solza je lovila solzo', 'Z razlogom mu pravijo zmaj'

Boban Marjanović je v ligo NBA vstopil leta 2015, ko je Goran Dragić vstopal v osmo sezono in se je ravno preselil v Miami, kjer je v naslednjih šestih sezonah pustil najgloblji pečat v svojem času v ligi. Z Marjanovićem sta se redno srečevala pod koši, saj je Dragić bil znan po svojih nepopustljivih prodorih pod koš in bojih z velikani.

"Bilo je zelo čustveno. Imel je rdeče oči, solza je lovila solzo. Je zelo pogumen in dober človek, predvsem pa dober košarkar. To je bila lepa izkušnja in lep šov. Lepa priložnost, da se on zahvali nam in mi njemu za vse, kar je storil za košarko, za Slovenijo in za nas kot prijatelje. Je velik človek in vesel sem, da sem tu," je svojega prijatelja pohvalil srbski velikan.