'Bolnišnica na koncu mesta' v Dallasu, Dončić na parket še pred All-Starom?

Seznam poškodovanih košarkarjev v taboru ekipe Dallas Mavericks je iz tekme v tekmo daljši. Luka Dončić, Dante Exum, Dereck Lively, Naji Marshall in Dwight Powell so manjkali doslej, po tekmi proti Bostonu se je na tem neprijetnem klubskem spisku znašel še Nemec Maxi Kleber. Iz tabora Teksašanov pa vendarle prihaja bolj spodbudna novica. Po nekaterih (zanesljivih) informacijah iz Dallasa naj bi se Luka Dončić vrnil še pred vikendom All-Star.

Poleg Luke Dončića so proti Bostonu manjkali še poškodovani Dereck Lively, Naji Marshall in Dwight Powell, dlje je izven parketa tudi Dante Exum. Nov na seznamu poškodovanih pa je po obračunu s kelti Nemec Maxi Kleber. Teksašani imajo težave, odkar si je Luka Dončić na božični dan poškodoval mečno mišico, Teksašani pa so ta teden ostali še brez centra Derecka Livelyja II. zaradi zlomljenega gležnja.

Jayson Tatum in Maxi Kleber. Nemec je nov na dolgem seznamu poškodovanih pri Dallasu. FOTO: AP icon-expand

"Težko je, toda ne želimo se opravičevati za poraze, ker ti prihajajo predvsem zaradi naših kadrovskih težav. Ne bi bilo pošteno do teh fantov, ki se trudijo na parketu in dajejo vse od sebe, toda zaradi težav ne moremo enakovredno parirati ekipam, kot je Boston. V tem trenutku je enostavno premočan," je ESPN po novem porazu priznal trener domače ekipe Jason Kidd.

Dallas Mavericks vs Boston Celtics FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Res bi rad, da me ne sprašujete, kdaj se bodo posamezniki vrnili, ker to ni moje delo. Lahko le držim pesti in upam, da se bodo fantje kmalu vrnili. Do takrat pa bom po rokah nosil te, ki so na voljo," je bil v pogovoru s sedmo silo slikovit strateg Dallasa.

"Odigrali smo zares dobro prvo četrtino, nato pa se je nekaj vprašalo tudi goste. Niso zaman ena najboljših in najbolj vročih ekip ta hip v ligi. In seveda med največjimi kandidati za naslov," je šel še dlje 51-letni strokovnjak, ki že gleda naprej. "Čaka nas nov izziv proti Washingtonu. V takšnem stanju, kot smo, je težko kar koli napovedati. Le to, da bomo dali vse od sebe," napoveduje Kidd, ki je za konec druženja s sedmo silo slikovito orisal stanje v slačilnici Dallasa.

Kyrie Irving vs Boston FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Rad bi videl druge ekipe, kako bi se nosile z dejstvom, da jim manjka za več kot peterko ljudi. Pa naj potem igrajo in zmagujejo. A kot pravim, to niso izgovori, le dejstva."

Jason Kidd FOTO: AP icon-expand

Dallasu se neprepričljive predstave, ko v njihovih vrstah ni kreatorja igre in moža odločitve Dončića, poznajo tudi na uvrstitvi na lestvici. Telički so zdrsnili na deveto mesto razvrstitve zahodne konference, ki jim sicer po koncu rednega dela zagotavlja dodatne kvalifikacije za končnico, torej sodelovanje v t. i. turnirju play-in. Kyrie Irving je bil najboljši pri Mavsih z 22 točkami, Klay Thompson pa je ob štirih metih s parketa dosegel le šest točk.

Kristaps Porzingis FOTO: AP icon-expand

Nekdanji član Dallasa Latvijec Kristaps Porzings je sijal po zmagi proti svoji nekdanji ekipi in novinarjem razlagal, da gre za takšno vrsto uspešnosti, ki jo kelti potrebujejo, ko poskušajo najti doslednost na poti do ubranitve naslova. "Bili smo lev v lanski sezoni in na nekaterih tekmah letos smo bili videti kot hišna mačka," je dejal Porzingis, ki je ob vrnitvi v American Airlines Center dosegel 18 točk.