Bolonjski Virtus prihaja v Stožice v najbolj neprimernem trenutku

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je sila zahteven obračun 6. kroga 7DAYS Eurocupa, v katerem bodo sredi tedna v dvorani Stožice gostili enega od glavnih favoritov za končno zmago v omenjenem tekmovanju. Virtus Segafredo Bologna prihaja v slovensko prestolnico v času, ko ljubljanski košarkarski kolektiv trese velika kriza igre in rezultata. Je lahko prav dvoboj s favoriziranimi Italijani prelomnica za (nov) vzlet zmajev k boljšim časom?

Privrženci zeleno-oranžnih so bili zelo razočarani po nedeljskem porazu Cedevite Olimpije proti Zadru (73:74) v regionalni Ligi ABA. Brezkrvna in (povsem) nepovezana igra ljubljanskih košarkarjev je v zadnjih tednih preprosto nerazumljiva. Na trenutke se zdi, kot da varovanci Jurice Golemca preprosto ne želijo zmagati, čeprav trdno verjamemo, da temu vendarle ni tako. Zdaj pa v slovensko prestolnico prihaja gost, ki je vse prej kot pravšnji tekmec za popravljanje sila bledega vtisa, ki so ga Jacob Pullen, Jaka Blažič in druščina pustili na zadnjih tekmah v Ligi ABA in 7DAYS Eurocupu. Pred reprezentančnim premorom so Ljubljančani po uvodnih zmagah nad Grand Canario in Bourgom v nadaljevanju doživeli tri zaporedne evropske poraze (Frutti Extra Bursaspor, Ratiopharm Ulm in Umani Reyer Venezia), kar jih po petih odigranih krogih uvršča na skromno osmo mesto v skupini B.

icon-expand Trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac se je po zadnjih bolečih porazih znašel na udaru domače javnosti. FOTO: KK Cedevita Olimpija

Golemac: 'Tekma, v kateri nimamo kaj izgubiti'

"Virtus je favorit na sredini tekmi, zagotovo tudi eden od glavnih favoritov za osvojitev naslova prvaka 7DAYS EuroCupa. Mi nimamo kaj izgubiti, a moramo biti boljši kot na zadnjih tekmah. Moramo igrati energično in veliko bolj samozavestno. Tekma z Italijani zagotovo ne bo lahka, ampak hkrati gre za obračun, kjer ni takšnega pritiska, zato se lahko, povedano po domače, razletimo in pokažemo, da imamo kakovost. V zadnjem času imamo kar precej smole. Nekatere stvari delamo dobro, toda moramo biti veliko boljši. Virtus ima v svojih vrstah Marca Belinellija in Miloša Teodosića, najboljša igralca italijanske ekipe, ki sta tudi odlično strelca. Ne smemo pa pozabiti na ostale igralce, ki so resnično vrhunski in so med drugim igrali tudi v Evroligi in Ligi NBA," se trenutnega razmerja moči med tekmecema zaveda ljubljanski strateg Jurica Golemac, ki bo lahko računal na vse razpoložljive košarkarje.

icon-expand Ameriški krilni center Zach Auguste še ni pokazal tega, zaradi česar ga je ljubljanski klub poleti zvabil v svoje vrste kot eno od odmevnejših igralskih okrepitev pred novo sezono. FOTO: KK Cedevita Olimpija

Auguste verjame, da je Virtus premagljiv

Da so zmaji v zadnjem obdobju tako neprepoznavni, je kriva tudi pomanjkljiva igra pod obročema, kjer bi precej več morala pokazati tudi poletna okrepitev iz grškega velikana Panathinaikosa, Zach Auguste. Ta je prepričan, da se lahko z morebitno zmago nad favoriziranim nasprotnikom vzdušje v in zunaj kluba hitro spremeni na bolje.



"Sredina tekma je za nas izredno pomembna, saj se želimo pobrati po nedeljskem porazu z Zadrom. Zaigrati moramo osredotočeno in tekmo z Virtusom izkoristiti za to, da gradimo našo igro, napredujemo in skušamo zabeležiti zmago. Kar se je zgodilo proti Zadru, je nesprejemljivo. Moramo biti boljši. Kot ekipa to dolgujemo vsem, ki pridejo na naše tekme, prav tako to dolgujemo sami sebi. Moramo biti boljši in to bomo tudi storili," je za uradno klubsko spletno stran pred obračunom z Virtusom dejal ameriški krilni center.