Bomba iz lige NBA: LeBron se seli k Philadelphii 76ers

Dobili smo odgovor na najbolj pereče košarkarsko vprašanje na svetu. LeBron James se je odločil, da bo igralsko kariero nadaljeval pri ekipi Philadelphia 76ers. 41-letni superzvezdnik je zadnjih osem let branil barve Los Angeles Lakersov, s katerimi je leta 2020 osvojil tudi šampionski prstan.

Zadnji dve sezoni pa je slačilnico delil tudi s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem, ki ostaja v mestu angelov. LeBron se v zvezno državo Pensilvanijo seli za dve leti, sklenil pa je pogodbo, vredno sedem milijonov, kar pomeni, da bo na leto prejel veteranski minimum, ki znaša 3,42 milijona evrov. Pri 76ersih bo moči združil z Joelom Embiidom in novopečenim članom ekipe Jaylenom Brownom, ki se je v Filadelfijo preselil iz Bostona, kjer ga je zamenjal Paul George.