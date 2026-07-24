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Bomba iz lige NBA: LeBron se seli k Philadelphii 76ers

Filadelfija, 24. 07. 2026 17.58 pred 1 uro 1 min branja 16

Avtor:
Lu.M
Lebron James

Konec je ugibanj o prihodnosti zvezdniškega LeBrona Jamesa. 41-letnik bo okrepil ekipo Philadelphia 76ers, kjer je sklenil dvoletno pogodbo, vredno 7 milijonov evrov. LeBron je v pretekli sezoni skupaj z Luko Dončićem branil barve Los Angeles Lakers. Tam bo moči združil z Jaylenom Brownom in Joelom Embiidom.

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Dobili smo odgovor na najbolj pereče košarkarsko vprašanje na svetu. LeBron James se je odločil, da bo igralsko kariero nadaljeval pri ekipi Philadelphia 76ers. 41-letni superzvezdnik je zadnjih osem let branil barve Los Angeles Lakersov, s katerimi je leta 2020 osvojil tudi šampionski prstan.

Zadnji dve sezoni pa je slačilnico delil tudi s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem, ki ostaja v mestu angelov. LeBron se v zvezno državo Pensilvanijo seli za dve leti, sklenil pa je pogodbo, vredno sedem milijonov, kar pomeni, da bo na leto prejel veteranski minimum, ki znaša 3,42 milijona evrov. Pri 76ersih bo moči združil z Joelom Embiidom in novopečenim članom ekipe Jaylenom Brownom, ki se je v Filadelfijo preselil iz Bostona, kjer ga je zamenjal Paul George.

Luka Dončić in LeBron James
Luka Dončić in LeBron James
FOTO: AP

Moštvo iz Filadelfije bo tako četrto, za katero bo v svoji izredno bogati karieri nastopil zvezdniški James, ki se ponaša s štirimi šampionskimi prstani in prav toliko nagradami za najkoristnejšega igralca lige. 76ers tako postajajo eni glavnih favoritov za naslov v prihajajoči sezoni. Kljub zimzeleni starosti 41-letnik ostaja izredno uporaben igralec, ki lahko ob pravi uporabi ekipi prispeva ogromno. Za jezernike je v minuli sezoni dosegal skoraj 21 točk, šest skokov in 7 podaj na tekmo.

liga nba lebron james philadelphia 76ers

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KOMENTARJI16

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Albert Konečnik
24. 07. 2026 19.06
In Angeli bodo v bodoče ostali brez prstana. Bo pa zanimivo spremljati dvoboje Lukeca in LeBrona.
Odgovori
0 0
Pajki
24. 07. 2026 18.51
Mislim, da bo Luka prvi zvezdnik LaL, ki jim ne bo prinesel prstana
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+1
1 0
cekinar
24. 07. 2026 19.01
pajki,drugi,..kajti prvi superzvezdnik,ki Lakersom ni prinesel prstana v 90-h letih je njegov rojak Vlade Divac,pa ne se zgovarjat,da je igral takrat v "eri"Jordana.
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+1
1 0
Pajki
24. 07. 2026 18.50
Zeh…
Odgovori
+1
1 0
ummax
24. 07. 2026 18.44
LJ je res (bil) eden boljših, zaradi njega pa trenutno nobena ekipa ni in ne bo favorit za zmago. Je pa res da Luka pa tudi na nobena garancija za naslov, priznamo si, da je daaaaaleč od najboljših in daaaaaleč od igralca ki je garancija za uspeh. On je lahko pa eden najboljših 2 postavljenih igralcev v ekipi. Ima srečo da je bel in zato tako hvalospeva okoli njega. Nikoli ne bo prvak, če ga ne postavijo v ekipo k nekuomu iz "prve lige".
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0 0
cekinar
24. 07. 2026 18.29
Ne verjamem ,da bo LeBoom zdržal v Phillyu,sploh če bo veliko poskodb,v tem primeru se ga bojo Sixersi hitro skušali rešit,neglede na pogodbo,nekoliko presenetljiva novica tokrat glede LBJ.
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+1
1 0
Wolfman
24. 07. 2026 18.06
Sem misli, da bo igral za Kensington!
Odgovori
0 0
JApajaDAja
24. 07. 2026 17.59
samo, da luka ne ostane sam v ekipi la.....
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-1
0 1
Amor Fati
24. 07. 2026 18.02
Vsi taslabši so odšli, vsi taboljši pa prišli. Ne bo mu hudega.
Odgovori
+3
3 0
Mean Cat
24. 07. 2026 17.54
Filadelfija?
Odgovori
0 0
Actual Asparagus
24. 07. 2026 17.59
Ah,kje. Orlando Florida.
Odgovori
+1
1 0
Pig Brother
24. 07. 2026 17.53
Lakerski pač še leto ne bodo prvaki...
Odgovori
+1
4 3
testosteron
24. 07. 2026 17.55
...ne leto ampak leta !
Odgovori
+2
4 2
Wolfman
24. 07. 2026 17.52
Si ga mal podajajo med sabo, dokler še vali srebrna jajčka!
Odgovori
+3
4 1
96bimBo
24. 07. 2026 18.00
Falot...
Odgovori
+2
2 0
kuopio
24. 07. 2026 17.51
Naj pride v Olimpijo, če ima jaj... tam sploh ne bo najbolj črn🤭
Odgovori
+5
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