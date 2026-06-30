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Šok iz lige NBA: James zapušča Lakerse

Los Angeles, 30. 06. 2026 18.43 pred 37 minutami 1 min branja 19

Avtor:
R.S.
Luka Dončić in LeBron James

Po poročanju vedno dobro obveščenega ameriškega novinarja za ESPN Shamsa Charanie bo zimzeleni LeBron James v naslednji sezoni še igral v ligi NBA, a 41-letnik ne bo več član jezernikov. Po številnih namigovanjih, ki krožijo po spletu, naj bi James kariero nadaljeval pri Golden State Warriorsih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Iz Amerike je odjeknila novica, da je LeBron James prekinil sodelovanje z Los Angeles Lakersi. Štirikratni prvak lige NBA je vodstvu Lakersov sporočil, da v naslednji sezoni še namerava igrati košarko, vendar ne več v dresu, s katerim je leta 2020 osvojil svoj zadnji šampionski prstan. James je franšizi pomagal do sedemnajstega naslova v zgodovini in prvega po letu 2010. Edino Boston Celticsi imajo eno osvojeno lovoriko več.

James je pri Lakersih preživel osem sezon. Kljub 41 letom je sedaj že nekdanji član ekipe iz mesta angelov v svoji 23. sezoni v povprečju dosegal 21 točk, 6 skokov in 7 asistenc.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po preteku pogodbe bo James postal prosti igralec, kar pomeni, da bo lahko podpisal s katerokoli ekipo. Po informacijah, ki so v zadnjem času krožile po spletu, naj bi James kariero nadaljeval pri Golden State Warriorsih, kjer je podaljšanje pogodbe zavrnil Draymond Green in s tem odprl možnost, da bi se ob Jamesu k Warriorsem preselil tudi Anthony Davis ter s tem tvoril novo veliko zvezdniško trojico ob Stephenu Curryju.

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KOMENTARJI19

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Luigi Taveri II.
30. 06. 2026 19.16
Upam, da vsaj sin ostane🥴
Odgovori
0 0
Uporabnik-1442225
30. 06. 2026 19.00
Dober, za svoja leta odličen, samo ni več material za prvaka.
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+3
3 0
JOSEPH HAYDN
30. 06. 2026 18.59
James največja primadona v zgodovini nba lige. Samo jokanje celo leto. Pa se bom upokojil, pa se ne bom, pa bi imel poslovilno turnejo, pa bi to pa bi tisto
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+5
5 0
JJ11
30. 06. 2026 18.55
vrhunsko, zdaj pa naj sestavijo ekipo.
Odgovori
+5
5 0
nutrio
30. 06. 2026 18.53
Ljudje dejansko mislijo, da se nekdo "odpove" 20mio zato, da lahko nekdo pride v klub. Vi se odpoveste plači, da lahko še dve faci zaposlijo ane ;)
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+2
3 1
Castrum
30. 06. 2026 18.53
Ej Lakersi, Čančar je prost....sam povem
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+1
1 0
anko46
30. 06. 2026 18.53
Naj gre v penzijo. Za tak denar ne rabiš enega, ki je več ob igrišču kot na.
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+1
1 0
Castrum
30. 06. 2026 18.52
Pričakovano
Odgovori
+1
1 0
cekinar
30. 06. 2026 18.44
itak se je že več let govorilo,da bo zaključil s Curryem ,Drayem...
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+2
2 0
brezcasni
30. 06. 2026 18.42
da vidimo kdo bo sedaj v kritičnih trenutkih držal svečo Luki ...teh bo vse manj ker nihče od dobrih igralcev ne bo igral za nekoga da bo le ta polnil svojo statistiko.......Jokič in podobni pa .oni ne bodo 2 violina oni so navajeni biti le prva
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+0
6 6
chronic
30. 06. 2026 18.57
Zakaj bi bil Jokić druga violina Dončiću? Po kateri logiki? To ni stvar navade, to je stvar dejstev! Dejstvo pa je, da je Jokić boljši igralec od Dončića. Daleč bolj zrel in veliko manj poškodovan. Dončić je lahko zgolj druga violina Jokiću.
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+1
4 3
Mladi? Plasto
30. 06. 2026 18.36
noben šok :D ..... lebron se zdele šlepa samo na staro slavo
Odgovori
+5
6 1
kala 09
30. 06. 2026 18.31
Seveda prihaja Jokić.
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+12
12 0
asdfghjklč
30. 06. 2026 18.44
Je predrag za Lakerse ...
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+0
2 2
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