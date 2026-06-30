Šok iz lige NBA: James zapušča Lakerse

Iz Amerike je odjeknila novica, da je LeBron James prekinil sodelovanje z Los Angeles Lakersi. Štirikratni prvak lige NBA je vodstvu Lakersov sporočil, da v naslednji sezoni še namerava igrati košarko, vendar ne več v dresu, s katerim je leta 2020 osvojil svoj zadnji šampionski prstan. James je franšizi pomagal do sedemnajstega naslova v zgodovini in prvega po letu 2010. Edino Boston Celticsi imajo eno osvojeno lovoriko več.

James je pri Lakersih preživel osem sezon. Kljub 41 letom je sedaj že nekdanji član ekipe iz mesta angelov v svoji 23. sezoni v povprečju dosegal 21 točk, 6 skokov in 7 asistenc.