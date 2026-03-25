Košarka

Bomba iz Lige NBA: kmalu dve novi franšizi?

Ljubljana, 25. 03. 2026 16.24 pred eno minuto 2 min branja 0

A.M.
Upravni odbor Lige NBA je odobril glasovanje o začetku raziskovanja ponudb in prijav za vključitev dveh novih franšiz, ene v Las Vegasu, druge pa v Seattlu. Pričakuje se, da bo postopek prinesel ponudbe v višini do 8,6 milijarde evrov za posamezno ekipo, poroča ESPN.

Novico o odobritvi glasovanja upravnega odbora Lige NBA je prek družbenih omrežij sporočil dobro obveščeni novinar Shams Charania. To pomeni začetek procesa širitve Lige NBA na 32 ekip. Več visokih funkcionarjev meni, da gre zgolj za vprašanje časa, kdaj bo do tega prišlo. V naslednjih nekaj mesecih bo liga preučila ponudbe iz Seattla in Las Vegasa ter odločila, ali naj nakup novih franšiz izvede takoj ali šele čez nekaj let.

Odločitev upravnega odbora je potrdilo tudi vodstvo tekmovanja. "Glasovanje odraža interes našega odbora za raziskovanje morebitne širitve v Las Vegas in Seattle – na dva trga z dolgo zgodovino podpore košarki Lige NBA," je dejal komisar lige Adam Silver: "Veselimo se, da bomo naredili ta naslednji korak in stopili v stik z zainteresiranimi."

O tej temi je bilo v preteklih dneh onkraj luže veliko govora. "To je odlično. Razširitev lige bi pomenila, da se košarka razvija in raste. Seattle in Las Vegas sta izjemni mesti," je o potencialni vključitvi dveh novih franšiz povedal trener Dallas Mavsov Jason Kidd.

Namiguje se, da naj bi se razširitev lige uresničila pred začetkom sezone 2028/29. Seattle in Las Vegas bi igrala v zahodni konferenci, tako da bi v ligi prišlo do določenih sprememb. Las Vegas bi tako prvič dobil franšizo v najmočnejšem košarkarskem prvenstvu na svetu, Seattle pa jo je izgubil leta 2008, ko so se Supersonicsi preselili v Oklahomo in z igranjem nadaljevali pod imenom Thunder. Zadnja razširitev se je sicer nazadnje zgodila leta 2004, ko so se obračuni Lige NBA začeli igrati v Charlottu.

Znane Slovenke delile čustvene zapise ob materinskem dnevu
