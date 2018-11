Bomba iz Oaklanda: 'Ni možnosti, da bi Durant ostal z Bojevniki'

Durant (desno) z Greenom (levo) in Andrejem Iguodalo med podaljškom v Los Angelesu.

Med možnimi Durantovimi snubci se že nekaj časa omenja New York Knickse, ki naj bi želeli po letih razočaranj okoli nekdanjega člana Oklahome zgraditi ekipo za največje dosežke.

Dogodki s tekme v Los Angelesu, kjer sta se ob porazu Golden State Warriorsov z Los Angeles Clippersi pred očmi navijačev v dvorani in gledalcev pred TV-sprejemniki pomerila soigralca Kevin Durant in Draymond Green , še naprej odmevajo. Utišati jih ni pomagala niti torkova zmaga Bojevnikov nad Atlanta Hawksi , novinarji, ki podrobno sledijo dogajanju v vrstah bran ilcev zadnjih dveh naslovov v ligi NBA, pa poročajo o hudih trenjih znotraj ekipe.

"Po vsem tem ni nikakršnih možnosti, da bi Durant ostal pri Bojevnikih,"je The Athleticcitiral izjavo neimenovanega košarkarja Golden Stata. O tem, da bo Durant kmalu prost igralec, je bilo sicer prelitega že veliko črnila, jezični Green pa naj bi se ga v slačilnici lotil še posebej ostro in mu navrgel, da so Warriorsi zmagovali že pred njegovim prihodom ter da je v zadnjem času večja pozornost na njegovi prihodnosti kot na predstavah ekipe.

'Vseeno mi je za njegov suspenz'

Zmerjal naj bi ga tudi z besedo "bitch", v prerekanje pa naj bi posegel tudi trenutno poškodovani zvezdnik ekipe Stephen Curry. Po torkovi zmagi Durant ni bil preveč gostobeseden na več neposrednih vprašanj o njegovem odnosu z Greenom.

"Če sva kaj uredila? Ne. Sem pa prepričan, da bova. Še dolga sezona je pred nami,"je po tekmi v Oaklandu dejal Durant. "Če je šel predaleč? To bom ohranil v naši hiši. Tako to počnemo tukaj. Jasno je, da vem, da morate vi (novinarji, op. a.) tukaj opravljati svoje delo, ampak nikogar ne želim spraviti na naslovnice. Kar se je zgodilo, se je, poskušamo iti naprej, poskušamo zgolj igrati košarko. Če sem bil presenečen, da je bil suspendiran? Osredotočen sem bil le na tekmo, v vsakem primeru mi je bilo bolj kot ne vseeno."