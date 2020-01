Bomo v januarju končno priča debiju najbolj opevanega novinca v ligi NBA?

Koliko se je pred začetkom sezone v ligi NBA govorilo o Zionu Williamsonu. Eksplozivni najstnik je bil deležen medijske pozornosti kot verjetno še noben novinec v zgodovini košarke. Tisti, ki pa so vanj dvomili, so v veliki meri opozarjali zgolj na eno stvar – pri skoraj 130 kilogramih je Zion prekomerno izpostavljen tveganju glede poškodb. In tej pomisleki se vsaj za zdaj izkazujejo za pravilne. 19-letnika že vse od pripravljalnega dela sezone muči poškodba kolena, zaradi katere sploh še ni nastopil. Sprva je bilo rečeno, da bo izpustil od šest do osem tednov, a so se napovedi izkazale za pretirano optimistične. Po najnovejših informacijah pa bi lahko debi najbolj opevanega novinca le dočakali v mesecu januarju.

Novinar ameriškega Stadiuma Shams Carania poroča, da je košarkar pelikanov iz New Orleansa uspešno prestal rehabilitacijo po poškodbi meniskusa v desnem kolenu. V vodstvu ekipe se sedaj nadejajo, da bo Williamson do konca tega meseca nared za največje napore, a se še vedno ne ve, ali bo v januarju tudi dejansko dobil priložnost za igro. Pri Pelicansih, trenutno šesti najslabši ekipi celotne lige, namreč nimajo pravih razlogov, da bi hiteli z njegovim povratkom, saj so ob 11 zmagah in kar 23 porazih brez realnih možnosti za uvrstitev v končnico.