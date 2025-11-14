Booker in Brooks dovolj za prepričljivo zmago Phoenixa nad zdesetkano Indiano

V severnoameriški košarkarski ligi NBA so v noči na petek odigrali tri tekme. Odmeva obračun v Phoenixu, kjer so domača sonca povsem nadigrala goste iz Indiane Pacers s 133:98. Izkazala sta se Devin Booker in Dillon Brooks, ki sta skupaj dosegla 65 točk in skoraj sama premagala nemočno Indiano. Gostje se soočajo s poškodbami igralcev.

Indiana, ki je v lanskem finalu lige NBA izgubila proti prvaku Oklahomi City Thunder, se še naprej bori z vrsto poškodb igralcev, med njimi si po počeni ahilovi tetivi še ni opomogel Tyrese Haliburton, ki se je poškodoval v junijski seriji za prvaka. Haliburton naj bi izpustil celotno sezono, v kadru Pacers so manjkali tudi Obi Toppin, Bennedict Mathurin, Quenton Jackson, Kam Jones in Cody Martin. Indiana je od svoje edine zmage v sezoni 1. novembra izgubila šest zaporednih tekem. Z razmerjem zmag in porazov 1:11 si deli najslabši izkupiček v ligi z Washington Wizards.

Četrtkov poraz s 35 točkami razlike je njihov najizrazitejši v sezoni. Medtem so sonca dosegla peto zaporedno zmago in izboljšala izkupiček na 8:5 za sedmo mesto v zahodni konferenci. To je spodbuden niz za ekipo, ki je pred sezono začela fazo obnove z menjavami Kevina Duranta in Bradleyja Beala ter zaposlitvijo trenerja Jordana Otta. Devin Booker je dosegel 33 točk, Dillon Brooks 32, arizonska sonca pa so vodila tudi s kar 46 točkami. Oso Ighodaro je vstopil s klopi in dodal 17 točk, sedem skokov in tri blokade. Tekma je prinesla nove težave za Indiano, Aaron Nesmith je v tretji četrtini odšepal z igrišča zaradi očitne poškodbe levega kolena, potem ko se je z nogo zapletel v nogo soigralca.

Pomagali so mu, da je zapustil igrišče, vendar je trener Pacers Rick Carlisle po tekmi dejal, da ekipa upa, da "poškodba ni bila zelo resna". "Na tej točki se zdi, da smo se morda izognili nečemu zelo resnemu, vendar bo vseeno nekaj časa odsoten," je dejal Carlisle. Odmeva tudi impresiven trojni dvojček Jalena Johnsona, ki je navdušil z 31 točkami, 18 skoki in 14 podajami, skupaj s sedmimi ukradenimi žogami. To je bila prava spodbuda za oslabljeno moštvo Atlanta Hawks za zmago nad Utah Jazz s 132:122.

Onyeka Okongwu je dosegel 32 točk, 11 skokov in tri blokade ter zadel osem trojk, kar je bil njegov osebni rekord, Hawks pa so tako izničili 40 točk, ki jih je dosegel prvi igralec Utaha Lauri Markkanen. Atlanta je v prvem polčasu vodila z 18 točkami razlike, v tretji četrtini pa s 15. Utah je v zadnji četrtini dvakrat povedel, preden so se gostje dokončno odlepili. V Clevelandu so gostje iz Kanade Toronto Raptors presenetili domačo zasedbo Cavaliers s 126:113. Scottie Barnes je za dinozavre dosegel 28 točk, 10 skokov in osem podaj. Donovan Mitchell je za domače prispeval 31 točk. Liga NBA, izidi:

Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 113:126 Phoenix Suns - Indiana Pacers 133:98 Utah Jazz - Atlanta Hawks 122:132