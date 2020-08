Booker ob zvoku sirene potopil LA Clippers, poraz Milwaukeeja

Zmaga Brooklyn Nets nad Milwaukee Bucks se morda na prvi pogled zdi veliko presenečenje, a ko pogledamo, koliko minut je Mike Budenholzer namenil svojim najboljšim košarkarjem hitro ugotovimo, da to ni.Khris Middleton inGiannis Antetokounmpo sta oba igrala le dobrih 15 minut, le nekoliko več igralnega časa pa so dobili Eric Bledsoe, Brook Lopez in Grant Hill.

Najboljši posameznik srečanja je bil Timothe Luwawu-Cabarrot s 26 točkami, zadel pa je kar pet od sedmih poskusov za tri. Srečanje je sicer nekaj sekund pred koncem odločil Garrett Temple, ki je zadel met s pol razdalje za končnih 119:116 v korist mrežic. Brooklyn pa lahko kljub zmagi skrbi poškodba povratnika Jamala Crawforda, ki je po udarcu v koleno v drugi četrtini zapustil igrišče in ga nismo več videli.

Phoenix ostaja med živimi

Košarkarji Phoenixa v "mehurčku" igrajo kot prerojeni in nič drugače ni bilo tudi tokrat. Do zadnjega so bili namreč v igri za zmago proti favoriziranim Los Angeles Clippersom, zmagoslavje pa jim je na koncu prinesel prvi zvezdnik moštva Devin Booker, ki je zadel ob zvoku sirene. 23-letnik je bil tudi sicer najučinkovitejši posameznik moštva, dosegel je 35 točk. Na drugi strani jih jeKawhi Leonardpri Clippersih vpisal 27.