Košarka

Booker zadel trojko v zadnji sekundi za zmago Phoenixa

Orlando, 05. 01. 2026 07.58 pred 17 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Devin Booker

Košarkarji Orlanda so si brez še vedno poškodovanih bratov Wagner, Moritza in Franza, zagotovili ključno zmago v tekmi za končnico lige NBA. Proti Indiana Pacers so slavili s 135:127, zmaga pa je floridsko ekipo popeljala na šesto mesto v vzhodni konferenci, ki zagotavlja neposreden vstop v končnico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prvi strelec Orlanda je bil Desmond Bane z 31 točkami, Paolo Banchero pa je k 20. zmagi v sezoni prispeval 28 točk in 12 podaj. Sacramento Kings so proti Milwaukee Bucks doživeli peti zaporedni poraz, ko so klonili z 98:115. Z le osmimi zmagami na 36 tekmah so možnosti Sacramenta za uvrstitev v končnico majhne.

Paolo Banchero
Paolo Banchero
FOTO: AP

Prvak lige NBA, Oklahoma City Thunder, je ob 30 zmagah v sezoni tokrat doživel presenetljiv poraz proti Phoenix Suns, komaj šestega v sezoni. Čeprav so sonca zaostajala že za 18 točk, so tokrat uspešno maščevala najhujši poraz v klubski zgodovini minuli mesec v četrtfinalu pokala NBA.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Le 0,7 sekunde pred koncem je zvezdnik sonc Devin Booker zadel trojko in Phoenixu zagotovil zmago s 108:105 nad prvimi favoriti za naslov. Tudi 25 točk MVP lige Shaija Gilgeous-Alexandra ni bilo dovolj za gromovnike. Booker je zbral 24 točk in devet podaj, Dillon Brooks jih je dodal 22, Jordan Goodwin pa jih je s klopi prispeval 26.

Preberi še Dončić in druščina slabo začeli, a odlično končali obračun z grizliji

Oklahomin izkupiček 30-6 ostaja najboljši v ligi, medtem ko je najboljša ekipa vzhodne konference Detroit Pistons s 114:110 premagala Cleveland Cavaliers in razmerje zmag in porazov izboljšala na 26-9. Cade Cunningham je za bate dosegel 27 točk, rezervist Daniss Jenkins pa 25, od tega 21 v zadnji četrtini, ko je zadel tudi tri trojke.

Cade Cunningham
Cade Cunningham
FOTO: Profimedia

"Soigralci so me preprosto iskali in bil sem odprt," je po tekmi dejal Jenkins: "Dobil sem prostor za met in ključ do igre je bil, da če imaš odprt met, moraš metati. In zadeti."

Izidi:
Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 110:114

Orlando Magic - Indiana Pacers 135:127

Brooklyn Nets - Denver Nuggets 127:115

Miami Heat - New Orleans Pelicans 125:106

Washington Wizards - Minnesota Timberwolves 115:141

Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder 108:105

Sacramento Kings - Milwaukee Bucks 98:115

Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 120:114

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uroš Sajovic
05. 01. 2026 08.17
Kakor sem jaz gledal je Jenkins za Detroit dal 21 točk v 3ji četrtini in ne zadnji.. 6 trojk v 3/4 ...
Odgovori
0 0
bibaleze
