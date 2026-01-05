Booker zadel trojko v zadnji sekundi za zmago Phoenixa

Prvi strelec Orlanda je bil Desmond Bane z 31 točkami, Paolo Banchero pa je k 20. zmagi v sezoni prispeval 28 točk in 12 podaj. Sacramento Kings so proti Milwaukee Bucks doživeli peti zaporedni poraz, ko so klonili z 98:115. Z le osmimi zmagami na 36 tekmah so možnosti Sacramenta za uvrstitev v končnico majhne.
Prvak lige NBA, Oklahoma City Thunder, je ob 30 zmagah v sezoni tokrat doživel presenetljiv poraz proti Phoenix Suns, komaj šestega v sezoni. Čeprav so sonca zaostajala že za 18 točk, so tokrat uspešno maščevala najhujši poraz v klubski zgodovini minuli mesec v četrtfinalu pokala NBA.
Le 0,7 sekunde pred koncem je zvezdnik sonc Devin Booker zadel trojko in Phoenixu zagotovil zmago s 108:105 nad prvimi favoriti za naslov. Tudi 25 točk MVP lige Shaija Gilgeous-Alexandra ni bilo dovolj za gromovnike. Booker je zbral 24 točk in devet podaj, Dillon Brooks jih je dodal 22, Jordan Goodwin pa jih je s klopi prispeval 26.
Oklahomin izkupiček 30-6 ostaja najboljši v ligi, medtem ko je najboljša ekipa vzhodne konference Detroit Pistons s 114:110 premagala Cleveland Cavaliers in razmerje zmag in porazov izboljšala na 26-9. Cade Cunningham je za bate dosegel 27 točk, rezervist Daniss Jenkins pa 25, od tega 21 v zadnji četrtini, ko je zadel tudi tri trojke.
"Soigralci so me preprosto iskali in bil sem odprt," je po tekmi dejal Jenkins: "Dobil sem prostor za met in ključ do igre je bil, da če imaš odprt met, moraš metati. In zadeti."
Izidi:
Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 110:114
Orlando Magic - Indiana Pacers 135:127
Brooklyn Nets - Denver Nuggets 127:115
Miami Heat - New Orleans Pelicans 125:106
Washington Wizards - Minnesota Timberwolves 115:141
Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder 108:105
Sacramento Kings - Milwaukee Bucks 98:115
Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 120:114
