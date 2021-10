Borac - Cedevita Olimpija 76:85

Ljubljanski košarkarji so dosegli drugo zmago v regionalnem tekmovanju. Po uvodni visoki zmagi nad tekmeci iz Novega mesta z 88:56 so danes brez posebnih težav slavili tudi v Čačku in se zavihteli na vrh lestvice.

Do četrte minute je bila tekma izenačena, nato pa so vajeti igre v svoje roke vzeli izbranci ljubljanskega trenerja Jurice Golemca. Po izidu 9:9 so gostitelje zasenčili v vseh elementih igre in prvo četrtino zaključili z vodstvom s 24:12, najvišjo prednost v prvi polovici dvoboja pa so imeli v 17. minuti, ko je bilo 40:25.