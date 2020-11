Krka v Čačku do super pomembne zmage

Novomeščani so v 8. krogu lige Aba gostovali pri Borcu v Čačku, ki je tako kot Krka v tem regionalnem košarkarskem prvenstvu od začetka pridelal le eno zmago, a v prvem krogu proti slovitemu moštvu iz Beograda Partizanu. Krkaši zato srbskega tekmeca niso jemali zlahka in so se s spoštovanjem lotili zasedbe iz Čačka, ki je letošnji sezoni novi član lige Aba.

Krka je v dvorani Borac zaigrala po nesrečno izgubljeni tekmi z Mego. Krkaši so bili po začetnem lovljenju in uigravanju podjetnejši pod obročema. Prvi četrtini so dobili z izidoma 27:20 oziroma 23:21 in šli v slačilnico z vodstvom 50:41.

Po polčasu so se domači košarkarji prebudili ter resneje zapretili in na začetku zadnje četrtine izenačili (72:72). Začela se je igra mačke z mišjo. Manj kot štiri minute pred koncem so domači še drugič izenačili (79:79) ter za hip povedli (80:79). A so gostje nadzorovali potek igre. Zadnja minuta se je začela z novim izenačenjem 86:86.

V dramatični končnici so bili taktično bolj zbrani člani slovenske zasedbe in s prostima metoma Luke Lapornika, zadnjima košema na tekmi, vpisali drugo zmago v sezoni 2020/21 lige Aba (90:86). Krkaši so pred tem edini dve tekmi proti Borcu v Čačku odigrali v sezoni 2017/18 v 2. Aba ligi, ko so v ligaškem delu izgubili, nato pa v polfinalu zaključnega turnirja zmagali.

Najbolj zanesljiv na parketu je bil Zadrčan Jure Škifić, letošnja pridobitev Novega mesta, ki je bil z 28 točkami najboljši strelec obračuna. Pri gostih je bil najbolj razpoložen Nemanja Todorovićs 24 točkami.

Krko po reprezentančnem premoru v 9. krogu čaka gostujoči slovenski obračun proti Kopru Primorski (6. 12.).