Borbena Krka visoko vodila, na koncu po podaljških klonila proti Partizanu

Krka je proti Partizanu prikazala borbeno predstavo, vmes tudi visoko vodila, a na koncu izgubila še petič zaporedoma v ligi Aba in 17. v letošnji sezoni regionalnega tekmovanja. S štirimi zmagami Novomeščani ostajajo na 14. mestu. Partizan je vpisal osmo zaporedno zmago, z izkupičkom zmag in porazov 19-2 pa je z Budućnostjo izenačen na prvem mestu lestvice.

Novomeščani so bili tisti, ki so prvi danes prevzeli pobudo na dvoboju. Ob koncu prve četrtine so si varovanci Dejana Jakare priigrali lepo prednost desetih točk (21:11).

Tudi po prvem odmoru košarkarji Krke niso popuščali in povišali prednost že na +18 (39:21). Dvomestno prednost so domačini zadržali ob odhodu v

slačilnico, tudi ob pomoči slabega meta z razdalje Partizana, gostje so zadeli le eno trojko iz 11 poskusov v prvem polčasu.

A po glavnem odmoru se je tudi Krki met nekoliko ustavil, gostje so zaigrali bolje in se približali na vsega tri točke zaostanka sredi tretje četrtine. Novomeščani so zatem nekoliko strnili vrste in v sklepno četrtino odnesli sedem točk plusa.