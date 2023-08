'Štirje spimo v eni sobi, dotikamo se z nogami, spi se v avtih'

Medtem ko se najboljše svetovne košarkarske reprezentance pripravljajo na bližajoče se svetovno prvenstvo, so košarkarji BiH odpotovali na Poljsko, kjer bodo sodelovali na predkvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre prihodnje leto. Vodilni igralci so pred turnirjem spregovorili o pogojih med pripravami, ki niso ravno bleščeči.

"Zadnjih 30 let imamo vedno znova iste težave. Ne moremo dobiti niti osnovnih stvari in ne vemo, kam naj se obrnemo. Naši rezultati so veliko boljši od pogojev. Po štirje spimo v isti sobi. Nimamo kondicijskega trenerja. Politikom plače ne zamujajo, nič jim ne zamuja. Mi pa si moramo izboriti normalne pogoje za otroke, ki v prihodnosti sicer ne bodo želeli nastopali za BiH. Pri nas je cirkus in igralci ne bodo več želeli igrati za reprezentanco," je novinarjem pred turnirjem na Poljskem potarnal največji zvezdnik bosanske košarke Jusuf Nurkić.

icon-expand Jusuf Nurkić FOTO: Fiba

Besede košarkarja Portland Trailblazersov je potrdil tudi košarkar Real Madrida Džanan Musa. "Stvari, ki jih je rekel Jusuf, vemo vsi in takoj jih moramo rešiti. Nimamo načrta, saj je nemogoče, da v reprezentanci štirje spijo v eni sobi in se dotikajo z nogami. Pomembno je, da zveza stopi na našo stran. Druge reprezentance imajo po 9 ali 10 pripravljalnih tekem, mi imamo dve. (Na Poljsko) gremo osvojit turnir, ampak vprašati se moramo, ali je to normalno," je bil kritičen Musa. Miralem Halilović je pogoje primerjal z reprezentanco Slovenije, ki se trenutno pripravlja na svetovno prvenstvo. "Košarkarska zveza mora najti način, da se financira. Poglejte, kaj počne Slovenija. Zakaj ne bi odprli trgovine z izdelki za navijače? Zakaj ne bi snemali reklam s fanti, kot sta Nurkić in Luka Garza? Zelo smo zafrustrirani, ker je vse vedno zgolj improvizacija. Na fitnes gremo s taksijem, spi se po avtih," je pogoje za delo predstavil kapetan bosanske reprezentance.