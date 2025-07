Bosta Dončić in Jokić združila moči?

V Kaliforniji so si letos od tandema Luka Dončić - LeBron James obetali več kot prvega kroga končnice in poraza proti Minnesoti. Zdaj mediji poročajo, da v Los Angelesu ni vse tako, kot bi moralo biti. Pojavljajo se informacije, da je v kombinaciji z Dončićem nezadovoljen predvsem LeBron James in da ni edini v moštvu s takšnim odnosom.

Po drugi strani pa je James star že 40 let in ima pogodbo s klubom le še za eno sezono. Nekateri mediji čez lužo zato pravijo, da bo klub podprl 14-let mlajšega Dončića in ekipo za naprej gradil na Slovencu, v Los Angelesu pa naj bi se mu pridružil še srbski zvezdnik Nikola Jokić in nadomestil prav Jamesa. Uspeh bi se gradil tudi na dobrem prijateljstvu košarkarjev s področja nekdanje skupne države.