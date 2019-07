Bosta Durant in Leonard združila moči?

Za Kawhijem Leonardom je fantastična sezona, v kateri je z moštvom Toronto Raptors osvojil šampionski prstan in drugič v karieri postal najkoristnejši igralec finala. Občinstvo v Torontu ga je vzelo za svojega, a morda vse našteto ne bo dovolj, da Leonard še naprej ostane član raptorjev. Zanj se zanimajo pri obeh moštvih iz Los Angelesa ter New York Knicksih. Na drugi strani je Kevin Durant prav v finalu staknil poškodbo, ki ga bo po vsej verjetnosti stala prihodnje sezone, a je kljub temu eden od najbolj iskanih košarkarjev to poletje. Če se kariere ne bo odločil nadaljevati pri Golden State Warriorsih, se bodo zanj najverjetneje udarili Los Angeles Clippersi, Brooklyn Netsi in New York Knicksi.

Priznani ESPN-ov novinar Adrian Wojnarowski je nevadno postregel z informacijo, da sta se omenjena košarkarja med seboj že dogovarjala o morebitni skupni prihodnosti. Dovolj prostora za plači obeh – le ti bosta zagotovo maksimalni – imajo le pri dveh franšizah, in sicer v New Yorku ter pri Los Anegeles Clippersih. Če bi se Durant in Leonard odločila za skupno nadaljevanje kariere, bi tvorila enega najboljših tandemov v zgodovini košarke nasploh. Možnosti za kaj takega so sicer majhne, a bi bodisi Knicksom bodisi Clippersom s podpisom obeh uspel veliki met, ki bi konkretno spremenil razmerja med najboljšimi ekipami v ligi NBA.

Zelo zanimivo bo videti tudi, kaj bodo v prihodnjih dneh storili pri Dallasu našega Luke Dončića. Pri Mavericksih imajo dovolj finančnega prostora, da najvišjo možno pogodbo poleg Kristapsu Porzingisuponudijo še enemu košarkarju. Po zadnjih informacijah naj bi to bil organizator igre pri Charlotte Hornetsih Kemba Walker. Omenja pa se tudi Orlandovega centraNikolo Vučevića ter Milwaukeejevega ostrostrelca Khrisa Middletona.