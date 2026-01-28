Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Bosta proti Cavsom ponovno združila moči Dončić in Reaves?

Cleveland, 28. 01. 2026 21.30 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Austin Reaves in Luka Dončić

Košarkarje moštva Los Angeles Lakers v noči na četrtek čaka gostovanje pri ekipi Cleveland Cavaliers. Ameriški mediji poročajo, da bi se v zasedbo jezernikov utegnil vrniti Austin Reaves, ki je sezono začel odlično, zadnjo tekmo pa odigral ob koncu decembra, ko je staknil poškodbo.

Cleveland na lestvici vzhodne konference zaseda peto mesto in bo proti Lakersom, ki so peti na zahodu, napadal peto zaporedno zmago. A jezerniki se ne bodo dali zlahka, tudi oni so zadnja dva obračuna odigrali na nivoju in vknjižili dve zmagi, pred prihajajočo tekmo pa so ameriški mediji z odmevno novico razveselili navijače Lakersov.

Na tekmi v Clevelandu naj bi se v moštvo iz mesta angelov vrnil Austin Reaves, ki na zadnjih 16 obračunih ni bil na voljo zaradi poškodbe mečne mišice. To je bil za Lakerse velik udarec, ker je 27-letni Američan ob boku Luke Dončića sezono začel odlično.

Austin Reaves in Luka Dončić
Austin Reaves in Luka Dončić
FOTO: AP

Ob koncu novembra sta omenjena na treh zaporednih tekmah dosegla vsak po več kot 30 točk in postala šele četrti dvojec v zadnjih 50 letih, ki mu je to uspelo. Ko sta Dončić in Reaves v tej sezoni igrala skupaj, so imeli Lakersi najboljši napadalni izkupiček v zgodovini Lige NBA – v povprečju so na 100 posesti dosegali 124,6 točke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba la lakers cleveland cavaliers luka dončić austin reaves

Cedevita Olimpija poražena v Benetkah

Derbi večera v Denverju pripadel Detroitu

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Konec kraljevskega zakona: po 25 letih ločitev nizozemskega kraljevskega para
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
vizita
Portal
Kaj storiti, ko izveste za diagnozo?
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
cekin
Portal
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
moskisvet
Portal
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
dominvrt
Portal
Tako vlomilci ugotovijo, kdaj vas ni doma
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
okusno
Portal
Fit obroki v nekaj minutah
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469