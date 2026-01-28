Bosta proti Cavsom ponovno združila moči Dončić in Reaves?

Cleveland na lestvici vzhodne konference zaseda peto mesto in bo proti Lakersom, ki so peti na zahodu, napadal peto zaporedno zmago. A jezerniki se ne bodo dali zlahka, tudi oni so zadnja dva obračuna odigrali na nivoju in vknjižili dve zmagi, pred prihajajočo tekmo pa so ameriški mediji z odmevno novico razveselili navijače Lakersov.
Na tekmi v Clevelandu naj bi se v moštvo iz mesta angelov vrnil Austin Reaves, ki na zadnjih 16 obračunih ni bil na voljo zaradi poškodbe mečne mišice. To je bil za Lakerse velik udarec, ker je 27-letni Američan ob boku Luke Dončića sezono začel odlično.
Ob koncu novembra sta omenjena na treh zaporednih tekmah dosegla vsak po več kot 30 točk in postala šele četrti dvojec v zadnjih 50 letih, ki mu je to uspelo. Ko sta Dončić in Reaves v tej sezoni igrala skupaj, so imeli Lakersi najboljši napadalni izkupiček v zgodovini Lige NBA – v povprečju so na 100 posesti dosegali 124,6 točke.
