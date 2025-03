Boste igrali za slovensko reprezentanco? 'Bomo videli!'

Luka Dončić je po tekmi proti Brooklyn Nets, ki so bili od Los Angeles Lakers boljši z rezultatom 111:108, odgovarjal tudi na vprašanja v slovenskem jeziku. Košarkarski zvezdnik je sicer na novinarski konferenci po tekmi izrazil nezadovoljstvo s sojenjem. Dončić je dosegel 22 točk, 12 skokov in 12 asistenc, toda to ni bilo dovolj za zmago jezernikov. Slovenec je ob koncu povedal, da se je sicer na življenje v novem mestu že dobro privadil, nekoliko bolj pa je presenetil odgovor na vprašanje o igranju za slovensko reprezentanco. Kaj je povedal, lahko pogledate v priloženem videu.