Boston za 20. zmago v sezoni ugnal Detroit, uspešen tudi Miami

"Payton je bil izjemen," je dejal najkoristnejši igralec (MVP) finala lige NBA Jaylen Brown o Pritchardovem prispevku s klopi vso sezono, zaradi česar je v pogovorih za nagrado za najboljšega šestega igralca leta. "Verjeli smo vanj. V tej ekipi imamo veliko talentov in to je sposoben narediti vsako noč," je prepričan Brown.

Kelti so kljub odsotnosti zvezdnika Jaysona Tatuma , ki ima poškodovano desno koleno, dobro igrali in proti Pistonsom zadeli kar 20 trojk. Izkazal se je zlasti rezervist Payton Pritchard , ki je 27 točkam dodal še deset podaj in pomagal domači ekipi do 12. zaporedne zmage nad Detroitom. Pritchard je bil sedemkrat natančen za tri točke in v karieri dosegel mejnik 500 trojk; postal je deseti član Bostona v zgodovini s tem dosežkom.

Z zmago so Kelti napredovali na izkupiček 20-5 in imajo le tekmo zaostanka za najboljšo ekipo vzhodne konference Cleveland Cavaliers. V Miamiju je Tyler Herro dosegel 23 točk, Bam Adebayo pa je k zmagi nad Torontom, četrti zaporedni v ligi NBA za Miami, dodal 21 točk in 16 skokov. Zmaga je bila težko prigarana, saj so domači zaostajali že za 16 točk v drugi četrtini, do polčasa pa jim je uspel preobrat.

Sacramento Kings, za katere je Domantas Sabonis dosegel 32 točk in 21 skokov, so v gosteh premagali New Orleans Pelicans s 111:109. DeMar DeRozan je za kralje dodal 29 točk.