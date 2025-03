Boston Celtics zamenjali lastnika za več kot šest milijard dolarjev

Časnik Boston Globe poroča, da so se sedanji lastniki kluba odločili za prodajo Williamu Chisholmu , izvršnemu direktorju kalifornijskega podjetja Symphony Technology Group.

Ta znesek predstavlja tudi nov rekord v ameriških poklicnih ligah. Doslej je bil ta 6,05 milijarde dolarjev, znesek so v ZDA dosegli pri prodaji ekipe lige ameriškega nogometa NFL Washington Commanders leta 2023.

Sedanji lastniki Bostona so bili Steve Pagliuca in družina Grousbeck, ki so leta 2002 Boston Celtics kupili za 360 milijonov dolarjev.

Prodajo mora sicer potrditi še nadzorni odbor lige NBA.

Kot dodaja AFP, so lani v NBA prodali tri ekipe: Phoenix Suns za štiri milijarde dolarjev, Milwaukee Bucks za 3,5 milijarde in Dallas Mavericks za 3,5 milijarde.