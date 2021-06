Boston Celticse zapušča legenda franšize

Nekdanji igralec in predsednik košarkarskih dejavnosti Boston Celticsov Danny Ainge, je sporočil, da bo zapustil franšizo, s katero je osvojil tri naslove prvaka NBA. Njegovo delovno mesto bo prevzel dosedanji trener ekipe Brad Stevens.

NBA franšiza Boston Celtics je javnosti sporočila odločitev dosedanjega predsednika košarkarskih operacij Dannyja Ainga, da se vodstvo ekipe zapusti. Ainge je kot igralec s Kelti osvojil dva naslova prvaka lige NBA (leta 1984 in 1986), kot vodilni mož franšize pa enega leta 2008. Ravno naslov pred 13 leti je poskrbel za to, da je dosegel legendarni status v zgodovini ekipe iz Bostona. Takrat je šokiral celotno ligo z uspešnima zamenjavama za zvezdnika Kevina Garnetta in Raya Allana. Skupaj z Legendarnim Paulom Pierceom so takrat osvojili prvi naslov moštva po 22 letih.

Bil je neizprosen pogajalec Tudi po osvojenem naslovu, kot vodilni v franšizi ni počival na lovorikah, saj leta 2013 v moštvu ni bilo več nobenega od trojice Garnett, Allen in Pierce, ki so bili najbolj zaslužni za osvojen naslov pet let prej. V zadnjih letih je sestavil mlado ekipo, ki je v zadnjih letih bila uspešna na vzhodni konferenci. Letos pa so izpadli že v prvem krogu končnice proti zvezdniškim Brooklyn Netsom. 62-letni Ainge je povedal, da je o tej odločitvi začel razmišljati že leta 2019, ko je doživel blažji šrčni napad. "Odločitev je bila moja," je povedal Ainge na novinarski konferenci. "Zaupam svojim instinktom in ti so mi pred par meseci rekli, da je prišel čas za spremembo. Tako je najboljše za nas in za Boston Celticse." Trenutno sta v ligi NBA, dlje časa na čelu ene franšize zgolj Pat Riley (v Miamiju od leta 1995) in Gregg Popovich (v San Antoniu od leta 1996).

Brad Stevens od trenerja, do predsednika Njegovo mesto bo prevzel 44-letni Brad Stevens, ki je v zadnjih osmih sezonah vodil moštvo s trenerske klopi. ESPN navaja vire, ki so potrdili, da je Stevensa izmučilo treniranje moštva v času epidemije covida-19. Še posebej med lansko končnico, ko so ekipe tekmovale v "balončku" v Orlandu. Enako je bilo pri Aingu, ki je rekel, da so "vsa pravila, nadzor in protokoli v "balončku" poskrbeli, da delo ni bilo več zabavno kot nekoč." Stevens je samozavestno povedal, da "mislim, imam odličen uvid v našo ekipo." Ainge se popolnoma strinja: "Navdušen sem za Brada. Za to je bil rojen."

