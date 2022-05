Boston Celticsi le še zmago oddaljeni od velikega finala lige NBA

Jaylen Brown je dosegel 25 točk in bil statistično najboljši igralec tekme, dvajsetico je presegel še Jayson Tatum , ki je 22 točkam dodal še 12 skokov in devet podaj. Al Horford je k zmagi dodal 16 točk, Derrick White pa 14. Morda že odločilna, šesta tekma bo v petek v Bostonu. "Res moramo biti pripravljeni na morda že odločilno tekmo," je opozoril Brown.

Kelti, ki so v letošnji končnici v gosteh dobili šest tekem, izgubili pa le dve, se borijo za veliki finale lige NBA, kjer so nazadnje igrali leta 2010, ko so izgubili proti Los Angeles Lakersom. Naslova prvaka lige pa niso osvojili vse od leta 2008, ko so premagali LA Lakerse.

Prvi dve četrtini so z minimalno prednostjo dobili košarkarji Miamija (prvo 19:17, drugo pa 23:20), tekma pa se je prid Bostona prevesila v tretji četrtini, ki so jo gostje dobili z rezultatom 16:32. Za zmago je bila odločilna predvsem dobra igra proti koncu tretje in v začetku zadnje četrtine, ko je Bostonu uspel delni izid 24:2, s katerim je pokopal Miami. Brown je v tem delu igre dosegel 13, Tatum pa sedem točk.

"Danes nam je vse uspevalo v obrambi. Nehali smo izgubljati žogo. Malo smo sčistili naš napad, zadeli nekaj več metov in uspelo nam je," je dodal Brown.