Boston do osme zaporedne in skupno 56. zmage

Na zahodu so na vrhu košarkarji Oklahoma City Thunder (49-20). Ti so ponoči v gosteh s 123:103 premagali Toronto Raptors (23-47). Prvi igralec Oklahome Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 23 točk ob osmih podajah in sedmih skokih, še šest drugih igralcev njegove ekipe pa je doseglo dvomestno število točk.

New Orleans na zahodu zaseda peto mesto, v lovu za šestim pa so še Dallas Mavericks (41-29) slovenskega asa Luke Dončića, Phoenix Suns (41-29), Sacramento Kings (40-29) ter Los Angeles Lakers (38-32) in Golden State Warriors (36-33).

Jezerniki so ponoči ugnali Philadelphia 76ers (38-32) s 101:94, medtem ko so bojevniki izgubili proti Indana Pacers (40-31) s 111:123. Anthony Davis je za Lakers dosegel 23 točk in pobral še 19 skokov. Tyrese Haliburton pa je za Indiano dosegel 26 točk in 11 podaj. Stephen Curry je pri Warriors dvoboj končal s 25 točkami in 11 skoki.

Druga zasedba iz mesta angelov, Clippers (44-25), se je učvrstila na četrtem mestu zahodne konference. S 125:117 je v gosteh ugnala Portland Trail Blazers (19-51). Paul George je ob zmagi dosegel 31 točk.

Na tekmi odpisanih San Antonio Spurs (15-55) in Memphis Grizzlies (24-47) so slavili slednji z 99:97. Francoski novinec v dresu Spurs Victor Wembanyama je dosegel 31 točk in ob tem pobral še 16 skokov.

Dallas Luke Dončića bo naslednji obračun v ligi NBA odigral v noči s ponedeljka na torek, ko bo gostoval pri Utah Jazz (29-41).

Izidi:

Detroit Pistons - Boston Celtics 102:129

Toronto Raptors - Oklahoma City Thunder 103:123

Miami Heat - New Orleans Pelicans 88:111

Minnesota Timberwolves - Cleveland Cavaliers 104:91

San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 97:99

Golden State Warriors - Indiana Pacers 111:123

Portland Trail Blazers - LA Clippers 117:125

Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 101:94