Boston in Miami do zmage na derbijih vzhoda

"Ko se tako zapodimo na igrišče in začnemo divjati, nas je težko zaustaviti," je dejal Smart: "Uspelo se nam je vrniti tudi v obrambo in jo dobro postaviti."

Marcus Smart in Malcolm Brogdon sta vsak dodala po 16 točk za Boston, ki je le malo pred tekmo izvedel, da Jaylen Brown zaradi poškodbe ne bo igral. Brown je večer pred tem New Orleansu nasul 41 točk.

Zvezdnik Keltov Jayson Tatum je imel slab strelski večer, saj je zadel le sedem od 22 metov na poti do skupno 20 točk in 11 skokov.

Zdesetkani Bucksi znova klonili

Mrežice so na vzhodu vseeno ostale pol tekme pred oslabljenimi Milwaukee Bucksi, ki so s 102:108 klonili na Floridi proti Miami Heatu. Gabe Vincent je za Vročico dosegel 28 točk, Bam Adebayo 24 in 12 skokov, Jimmy Butler pa 17 in 11 skokov.

Milwaukee, pri katerem je med številnimi manjkal tudi prvi zvezdnik in dvakratni najkoristnejši igralec (MVP) lige Giannis Antetokounmpo, je v drugi četrtini vodil za 15 točk, vendar je gostiteljem uspelo pripraviti preobrat.