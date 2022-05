Boston in Milwaukee izenačila razmerje moči

Kelti so na vzhodu dva dni po razočaranju (89:101) v dvorani TD Garden prikazali boljšo igro in nadigrali prvake lige. Za razliko od prve tekme polfinalnega dvoboja so domači navijači videli zelo prepričljivo predstavo. Gostitelji niso nikoli zaostajali in so do nekaj minut pred koncem igrali le s sedmimi košarkarji.

Prvi strelec Bostona je bil Jaylen Brown s 30 točkami; zgolj v uvodni četrtini jih je dosegel 17. Temu je dodal še pet skokov in šest podaj. Jayson Tatum je k zmagi dodal 29 točk, Grant Williams pa 21.

"Ne more te poraziti ena slabša predstava. Vse leto smo bili zelo odporni. Vprašanje je samo, kako se odzoveš na poraz. Na prvi tekmi smo dobili močan udarec, tokrat pa smo bili mi tisti, ki smo udarili prvi in obrestovalo se nam je," je dejal Brown za ameriško televizijo.

Pri prvakih je bil najboljši grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo z 28 točkami, vendar je iz igre zadel le 11 od 27 metov. Dodal je še devet skokov in sedem podaj. Jrue Holiday je prispeval 19 točk.

Zdaj imata ekipi tri polne dneve časa za pripravo pred sobotno tretjo tekmo konferenčnega polfinala, ki bo v Milwaukeeju. Za napredovanje v finale konference ekipa potrebuje štiri zmage.