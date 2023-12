Boston in Milwaukee ohranjata vodilni mesti na vzhodu

Jayson Tatum je k zmagi dodal 23 točk, Kristaps Porzingis pa 15 in deset skokov. Pri gostih s Floride je blestel Paolo Banchero s 36 točkami in z desetimi skoki. Milwaukee za Bostonom na vzhodu zaostaja za tekmo. Tokrat je bil prvi strelec ekipe Damian Lillard z 39 točkami, Giannis Antetokounmpo pa jih je k zmagi dodal 26 ter 17 skokov.

S tem je Grk presegel legendarnega Kareema Abdul-Jabbarja in postal najboljši skakalec kluba v zgodovini. Antetokounmpo je sicer že najboljši strelec in podajalec kluba vseh časov. V Phoenixu je Kevin Durant zbral 28 točk, Devin Booker pa 27, skupaj pa sta pomagala soncem zrežirati preobrat, nadoknaditi 16 točk zaostanka in premagati Washington Wizards s 112:108.

New Orleans Pelicans so dosegli klubski rekord po številu trojk na eni tekmi (22) in zanesljivo s 146:110 premagali Spurs na gostovanju v San Antoniu. CJ McCollum je na poti do 29 točk zadel šest od sedmih metov za tri točke, Brandon Ingram pa jih je za 26 točk metal 5-7. Golden State Warriors, 11. na zahodu, so premagali Portland Trail Blazers, predzadnje v konferenci, s 118:114. Klay Thompson je dosegel 28 točk, Andrew Wiggins jih je s klopi k zmagi dodal 25.