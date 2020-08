Boston in Toronto povedla z 2:0 v seriji

V seriji proti Denver Nuggets so izenačili Utah Jazz. Po porazu po podaljšku na prvi tekmi, so tokrat Donovan Mitchell(30 točk) in druščina s 124:105 premagali tretje nosilce zahodne konference, pri katerih sta bila najbolj učinkovita Nikola Jokićin Michael Porter mlajši z 28 točkami.Vlatko Čančar za Denver znova ni igral. Do vodstva z 2:0 v seriji so prišli tudi Boston Celtics. Visoko, s 128:101 so premagali Philadelphio 76ers. Pri poražencih je Joel Embiid dosegel 34 točk, znova pa se je poznala odsotnost poškodovanegaBena Simmonsa. Za Boston je bil najbolj učinkovit Jayson Tatum s 33 točkami, 22 jih je dodal Kemba Walker.

Dallas bo tretjo tekmo končnice odigral v noči iz petka na soboto, v četrtek pa bo po zmagi na prvi tekmi na parketu znovaGoran Dragić z Miami Heat proti Indiana Pacers.



Izidi, končnica, 1. krog:

- Vzhod:

Toronto Raptors- Brooklyn Nets 104:99

(Toronto vodi z 2:0 v zmagah)

Boston Celtics- Philadelphia 76ers 128:101

(Boston vodi z 2:0 v zmagah)

- Zahod:

Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 114:127

(Luka Dončić 28 točk, 8 skokov, 7 podaj v 28 minutah za Dallas)

(Izid je izenačen na 1:1)

Denver Nuggets -Utah Jazz 105:124

(Izid je izenačen na 1:1)