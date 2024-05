Boston izničil 18 točk zaostanka in še tretjič zapored ugnal Indiano

Tatum je 36 točkam dodal še 10 skokov in osem podaj, Jaylen Brown je dosegel 24 točk, Al Horford pa sedem trojk na poti do 23 točk.

Toda preobrat je prišel, ko so Celticsi našli način, kako upočasniti visokooktanski napad Indiane v drugem polčasu, da bi dosegli zmago v Indianapolisu, kjer bodo v ponedeljek poskušali končati serijo.

"Zaključne tekme so najtežje," je dejal Tatum in opozoril, da si Celticsi ne morejo privoščiti sprostitve kljub dejstvu, da se nobena ekipa v ligi NBA ni zbrala po zaostanku 0-3 in zmagala v končnici.

Trener Pacersov Rick Carlisle zagotovo ni bil pripravljen mahati z belo zastavo.

"To nas ne bo motilo, v ponedeljek zvečer se bomo vrnili sem in skušali podaljšati serijo in jih bomo pritisnili še močneje," je obljubil Carlisle, ki je dodal, da so Pacersi odigrali pogumno igro.

Indiana je bila neporažena na šestih predhodnih domačih tekmah te sezone. V vrsti Pacers je manjkal zvezdniški igralec Tyrese Haliburton zaradi težav s poškodbo leve stegenske mišice, ki ga je že mučila to sezono.