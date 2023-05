Boston izsilil sedmo tekmo, jim bo uspelo nemogoče?

"Žoga je prišla do mene. Vrgel sem in zadel," je o morda odločilnem košu polfinala NBA dejal White in dodal: "Zelo sem vesel. Naša sezona je visela na nitki in enostavno nismo še hoteli domov."

Smart je na drugi strani zgrešil trojko, a žoga se je odbila Whitu v roke, ta pa je s košem podaljšal sezono Bostona za vsaj še eno tekmo.

"Končnica je dvoboj boljšega na sedmih tekmah. In prav nič ni boljšega od sedme tekme," je dejal domači trener Erik Spoelstra, ki še vedno verjame v svojo ekipo: "Ne vem, kako nam bo to uspelo, ampak šli bomo tja in to izpeljali. In o tem bomo govorili naslednjih 48 ur. To sezono za našo ekipo ni bilo nič lahkega, zato moramo to storiti na težji način."

"Zdaj moramo iti na pot in v gosteh narediti nekaj posebnega," pa je menil Butler, s 24 točkami prvi strelec Miamija, ki je dodal: "Ampak imamo posebno ekipo."

V finalu zmagovalca vzhoda že čakajo prvaki zahodne konference Denver Nuggets, katerih član je tudi Slovenec Vlatko Čančar. Denver je namreč s 4:0 v zmagah na krilih izjemnih predstav Nikole Jokića, ki je postal tudi najkoristnejši igralec (MVP) končnice zahoda, izločil Los Angeles Lakers.