Boston Knicks pokazal, kdo je glavni, Oklahoma premagala Minnesoto

"Naslednjič ju pustite pri miru in naj se sporečeta sama, vsi ostali pa naj ostanejo, kjer so," je po sedmi zaporedni zmagi na preudarnost svojih varovancev apeliral trener Clevelanda Kenny Atkinson .

V živčnem obračunu, v katerem je bilo precej vroče krvi v tretji četrtini, sta si malce v lase skočila Mitchell in Desmond Bane , na kar so na igrišče pritekli tudi drugi igralci. Nešportni napaki sta si ob obeh omenjenih prislužila tudi oba trenerja ter Morant in Tristan Thompson .

Prvaki iz Bostona so dosegli 41. zmago v sezoni, kar jih ob 16 porazih uvršča na drugo mesto vzhoda ter skupno tretje v ligi. Izkazal se je Jayson Tatum, ki mu je asistenca zmanjkala do trojnega dvojčka ob 25 točkah in desetih skokih. Za Boston je bila to peta zaporedna zmaga.

"Drugi del sezone je tisti, ki šteje. Vsi vemo, da moramo biti zdaj povsem osredotočeni," je po zmagi dejal prvi zvezdnik Celtics Tatum.

Oklahoma je dobila obračun v Minneapolisu proti tamkajšnjim volkovom. Z zmago Thunder dihajo za ovratnik Clevelandu ob razmerju zmag in porazov 46-10, na zahodu pa imajo precejšnjo prednost pred tekmeci.

Ob gostujoči zmagi se je najbolj izkazal prvi kandidat za naziv najkoristnejšega igralca rednega dela sezone Shai Gilgeous-Alexander. Dosegel je 37 točk in dodal še po osem skokov in podaj, ob tem pa je še po trikrat ukradel žogo in blokiral tekmece.