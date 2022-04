Boston le še korak oddaljen od napredovanja, Minnesota izenačila serijo

Na vzhodnem delu so Brooklyn Nets doma izgubili. Igralci Boston Celtics so zmagali s 109:103 in povedli s 3:0 v zmagah. Brooklyn Gorana Dragića, nekdanji slovenski kapetan je za gostitelje v devetih minutah zgrešil edini met iz igre ter imel po en skok in podajo ter dve izgubljeni žogi, tako le še en poraz loči od izpada iz končnice.

V Brooklynu je goste do zmage vodil Jayson Tatum z 39 točkami, domači pa so sedaj res v težkem položaju. Celtics, ki so zvezdnika Kevina Duranta ustavili pri 16 točkah, bodo četrto tekmo igrali doma. Durant je dosegel še po osem skokov in podaj, vendar je prišel le do 11 metov iz igre. Bruce Brown je bil tako s 26 točkami prvi strelec Brooklyna, saj tudi drugi zvezdnik domačih Kyrie Irving ni prišel višje od številke 16 v napadalnem učinku, ker se je že zelo zgodaj znašel v težavah zaradi osebnih napak. Poleg Tatuma se je izkazal tudi Jaylen Brown (23 točk). Celtics so še na začetku zadnje četrtine vodili za 15 točk, preden so domači znižali zaostanek na pet točk, to je bilo 22 sekund pred zadnjim zvokom sirene, ki je prehitro prekinila poskuse gostiteljev, da bi znižali zaostanek v seriji.