Boston na krilih odličnega Tatuma do odločilne zmage v Miamiju

Najkoristnejši igralec (MVP) finala vzhoda Jayson Tatum, sicer prejemnik na novo ustanovljene nagrade, ki so jo poimenovali po legendarnem Larryju Birdu, je bil prvi strelec Bostona s 26 točkami, Jaylen Brown in Marcus Smart sta jih k zmagi vsak dodala 24.

"To je neverjetno. Končno smo premagali urok," je dejal Smart, Brown pa je dodal, da so s soigralci uspešno opravili test: "Tokrat smo imeli kot ekipa največji preizkus. Ne le največjega to sezono, vendar kar naših karier. Uspelo nam je." Tatum, ki je okoli roke nosil vijoličasto-zlat trak s številko 24 svojega najljubšega igralca, pokojnega Kobeja Bryanta iz ekipe Los Angeles Lakers, je 26 točkam za novo blestečo predstavo dodal še deset skokov, šest podaj, dve blokadi in ukradeno žogo. "Pot, ki smo jo prehodili do sem, je bila neverjetna. Le malo ljudi je verjelo, da nam lahko uspe kaj takšnega. Resda smo si izbrali najtežjo pot, vendar se nam je izšlo in je ne bi zamenjal," je dejal Tatum.

Košarkarji Miamija so v domači dvorani zaostajali že za 17 točk, preden so se vrnili v igro z nekaj odličnimi potezami v obrambi in zaostanek zmanjšali na manj kot deset točk. Vendar pa je gostom sredi zadnje četrtine uspel delni izid 8:0, s katerim so znova povečali naskok. A Miami se je spet vrnil. Vročica je z nizom 11:0 malo pred koncem zmanjšala zaostanek na zgolj dve točki. Domači zvezdnik Jimmy Butler, prvi strelec tekme s 35 točkami, je nato 16 sekund pred koncem zgrešil trojko za morebitno prvo vodstvo domačih. Ostalo je pri prednosti Bostona z 98:96, ki je gosti niso več spustili iz rok.