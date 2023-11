Boston na vrh lige NBA, izjemen trojni dvojček Jokića

Ekipa Boston Celtics je v Torontu premagala domače Raptorse s 108:105 in je na prvem mestu lige NBA. Srečanje je 27 sekund pred koncem s pomembnim metom za tri točke odločil Derrick White. Nikola Jokić s pošastnim trojnim dvojčkom (26 točk, 16 skokov, 18 podaj) ni uspel preprečiti poraza Denverja proti New Orleansu.

Jaylen Brown je za zmagovito ekipo iz Bostona dosegel 23 točk, Jayson Tatum 17, latvijski center Kristaps Porzingis pa 14 točk in 12 skokov. Boston je ob dveh porazih dosegel deseto zmago in v vzhodnem delu lige vodi pred ekipo Philadelphia 76ers, ki je premagala Atlanto Hawks s 126:116. Philadelphia je druga v ligi, skupaj s tokrat prostim Dallasom Luke Dončića in branilci naslova iz Denverja.

icon-expand Jaylen Brown je bil najboljši strelec Bostona ob zmagi v Kanadi. FOTO: AP

Slednji so lovili deseto zmago v sezoni, a so tretji poraz doživeli v gosteh proti New Orleans Pelicansom, ki so zmagali s 115:110. Za domače je Zion Williamson prispeval 26 točk, Brandon Ingram pa 21. Ta dvojec je z delnim izidom 8:0 poskrbel, da so Pelikani štiri minute pred koncem po znižanju Denverja na točko zaostanka nekoliko pobegnili in nato prednost tudi ohranili. Srbski zvezdnik prvakov lige Nikola Jokić je bil znova izjemen, vpisal je 26 točk, 16 skokov in zanj rekordnih 18 podaj.

V Torontu sta po 23 točk za poražene gostitelje dosegla Pascal Siakam in nemški zvezdnik Dennis Schröder, Scottie Barnes pa je 11 sekund pred zaključkom dvoboja zgrešil poskus meta za izenačenje. V Atlanti je kljub težavam z boki tekmo igral Joel Embiid ter s 32 točkami in sedmimi skoki, skupaj s Tobiasom Harrisom (29 točk, deset skokov) ter Tyresom Maxeyem (19 točk), vodil Philadelphio do zmage po dveh porazih v nizu. De'Aaron Fox je imel izjemen večer, izenačil je rekord kariere s 43 točkami, temu je dodal osem skokov in sedem podaj za zmago Sacramento Kingsov s 129:120 nad San Antonio Spursi. Te so doživeli sedmi poraz v nizu, čeprav je francoski zvezdniški novinec Victor Wembanyama dosegel 27 točk in devet skokov, Zach Collins pa 28 točk.

V Charlottu je košarkar Milwaukeeja Damian Lillard (27 točk) vodil sedem igralcev Bucksov z dvomestnim številom točk do visoke zmage v gosteh s 130:99. Grški zvezdnik gostov Giannis Antetokounmpo se je po tekmi odsotnosti zaradi poškodbe vrnil s 16 točkami, osmimi skoki in devetimi podajami.