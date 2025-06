Boston nadaljuje z 'razprodajo' šampionske ekipe, odhaja tudi Porzingis

Zato se je vodstvo kluba na čelu s športnim direktorjem Bradom Stevensom smotrno odločilo urediti finance kluba. Jasno je bilo, da bo po Holidayju naslednja žrtev nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallasu, Kristaps Porzingis . Latvijec bo v prihodnji sezoni prejel 30 milijonov dolarjev (26,5 evrov) visoko plačo. Poleg Porzingisa bo v Atlanta Hawks odšel tudi izbor v drugi rundi nabora. V zamenjavo so vključeni tudi Brooklyn Nets, ki bodo od Atlante prejeli Terenca Manna in 22. izbor na letošnjem naboru. Boston bo poleg Georgesa Nianga prejel še izbor v drugi rundi enega od naborov v prihodnjih letih.

ESPN poroča, da bo Boston s temi potezami v prihodnji sezoni skupno prihranil kar 180 milijonov dolarjev (155 milijonov evrov). Če se vodstvo kluba ne bi odločilo za zamenjavi Porzingisa in Holidayja, bi v prihajajoči sezoni za plače in davke morali skupno odšteti kar 500 milijonov dolarjev (430 evrov). Za zdaj ni znano, ali bodo Celticsi poleg Holidayja in Porzingisa v druga moštva poslali tudi preostala člana zmagovite peterke iz leta 2024 Derricka Whita in Jaylena Browna.