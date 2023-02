Boston nadaljuje zmagoviti niz, Toronto skoraj zapravil visoko prednost

Boston je z razmerjem zmag in porazov 41-16 vodilno moštvo lige NBA, medtem ko Memphis (34-22) zaseda drugo mesto zahoda za Denver Nuggetsi (39-18).

Kelti so polčas dobili za 13 točk, a so se grizliji v tretji četrtini hitro približali. V zadnji četrtini je Boston nato z dvema manjšima nizoma prišel do dvomestne prednosti in jo zanesljivo zadržal do konca dvoboja. Najboljši strelec tekme je bil zvezdnik Memphisa Ja Morant s 25 točkami, pri Bostonu pa je 23 točk in deset podaj dosegel Derrick White. Ob njem je še sedem domačih košarkarjev preseglo dvomestno število točk.