Boston nadigral Miami in izenačil finalno serijo na vzhodu

Miami je obračun izjemno slabo odprl in zgrešil prvih 14 metov iz igre. Domačini so to izkoristili in povedli z 18:1, prednost pa tudi v nadaljevanju ob zelo dobri obrambi nikoli ni padla pod 14 točk. Največ so košarkarji Bostona vodili za 32 točk (69:37), nato pa le še mirno krmarili do izenačenja v seriji.

Pri Miamiju zaradi poškodbe ni igral najboljši rezervist lige Tyler Herro, pri Bostonu pa ni bilo najboljšega obrambnega igralca rednega dela tekmovanja Marcusa Smarta. Obe ekipi se ukvarjata še s številnimi drugimi poškodbami, a so tako Jimmy Butler, Max Strus, Kyle Lowry pri Miamiju kot Robert Williams pri Bostonu stisnili zobe.

Pri domačih je bil po slabši tretji tekmi znova najbolj učinkovit Jayson Tatum z 31 točkami (8/16 iz igre, 14/16 prosti meti), še štirje košarkarji pa so presegli dvomestno število točk. Payton Pritchard je dal 14, Derrick White 13, Robert Williams in Jaylen Brown pa sta dodala po 12 točk. "Vedeli smo, kako pomembna je ta tekma. To odločnost smo morali pokazati na igrišču. Zdaj moramo to energijo zadržati v gosteh. Od tu gre za serijo, v kateri se igra na dve dobljeni tekmi, zato se ne smemo zanašati le na to, da po porazih igramo bolje, ker smo obupani. To moramo početi tudi po zmagah," je po dvoboju izpostavil Tatum.