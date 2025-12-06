Boston nadigral oslabljene Lakerse

Košarkarji zasedbe Los Angeles Lakers so nekaj manj kot 24 ur po infarktni zmagi v Torontu gostovali pri 18-kratnemu prvaku lige NBA Boston Celticsih in doživeli visok poraz s 126:105. V gostujočih vrstah se je poznala odsotnost nosilcev igre Luke Dončića, LeBrona Jamesa in Marcusa Smarta.

Če je bila še večer prej v Torontu tekma med tamkajšnjimi Raptorsi in Los Angeles Lakersi za prave košarkarske sladokusce, kaj podobnega ne moremo zapisati za obračun med največjimi rivali onkraj Atlantika, Boston Celticsi in že omenjenimi jezerniki. Slednji so večer pozneje še kako pogrešali odsotne Luko Dončića (rojstvo otroka), Marcusa Smarta (bolečine v hrbtu) in veterana LeBrona Jamesa, za katerega je strokovni štab na čelu z glavnim trenerjem JJ Redickom že pred časom sprejel odločitev, da do konca iztekajočega se koledarskega leta ne bo zaigral na dveh zaporednih tekmah.

Osemnajstkratni prvak lige NBA je že v zgodnji fazi dvoboja v nabito polnem TD Gardnu tlakoval pot do prepričljive zmage, ki je nad starimi rivali vselej najslajša. Domača zasedba je navdušila z natančnimi meti izza črte 6,75 metra, saj je iz 45 poskusov zadela kar 24 trojk. Povratnik po tekmi premora Jaylen Brown je na koncu dosegel 30 točk (od tega tri trojke) in bil skozi celotno srečanje nerešljiva uganka za obrambo Lakersov. Ko je Boston že po prvi četrtini vodil z 22 točkami prednosti (39:17), je bilo jasno, da bodo gostje iz Kalifornije tokrat zelo težko zrežirali preobrat. Šele v tretji četrtini, ko se je pri jezernikih razigral organizator igre Austin Reaves - na koncu se je ustavil pri 36 točkah, osmih podajah in treh skokih - so 17-kratni prvaki prišli do zraka in nekoliko zmanjšali svoj zaostanek (97:82).

A kaj, ko so domači na krilih že omenjenega Browna, Derricka Whitea, Jordana Walsha in Paytona Pritcharda z uspešnimi meti za tri točke znova postavili stvari na svoje mesto in ušli na nedosegljivo prednost. Boston je slavil z izidom 126:105 in tako Lakersom prizadejal šesti poraz v sezoni. Liga NBA, izid tekme:

Boston Celtics - Los Angeles Lakers 126:105 (39:17, 30:29, 28:36, 29:23)

(Luka Dončić ni igral za Los Angeles Lakers).