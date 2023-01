Boston v NBA nezaustavljivo do devete zmage v nizu

Poškodovani Tatum je prvi strelec Bostona, branilec Smart si je gleženj poškodoval ob koncu prvega polčasa in potem ni več prišel nazal v dvorano, tudi Williams, ki si je poškodoval koleno, v drugem polčasu ni igral. Zato pa sta se izkazala z rekordom kariere in 25 točkami Grant Williams, ter z dvema točka več Jaylen Brown, ki je dodal osem skokov in šest podaj. Celtics so neporaženi od 3. januarja, ko jih je ugnala Oklahoma.

V Clevelandu je Evan Mobley z 38 točkami, največ doslej v NBA, vodil Cavaliers do zmage s 114:102 nad tretjo ekipo vzhodnega dela lige Milwaukee Bucks, v kateri sta manjkala grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo in Khris Middleton. Cleveland, ki je peti na vzhodnem delu, je večer pred tem izgubil proti branilcem naslova Golden State, za katere niso igrali kar štirje ključni igralci na čelu s Stephenom Curryjem.

Trener Cavs J.B. Bickerstaff je po prejšnji tekmi dejal, da so "dobili zasluženo lekcijo", ker so se oslabljenih tekmecev lotili preveč zlahka, po zmagi nad Bucks pa je bil kratek, "da dveh istih napak v dveh večerih" vendarle niso naredili.

Evan Mobley je 14 od svojih 38 točk dosegel v zadnji četrtini, zadel je 19 od 27 metov, ter imel še devet skokov. Darius Garland je dodal 21 točk in 10 asistenc. V ekipi Milwaukeeja je bil najboljši Jrue Holiday z 28 točkami.

Košarkarji Charlotte Hornets, le Houston in Detroit sta nižje na lestvici lige, so šele drugič v sezoni dosegli drugo zmago v nizu. Pa ni kazalo tako, saj so ob polčasu v Atlanti zaostajali za 16 košev in v tretji četrtini še za tri več. Na koncu so domači Hawks doživeli prvi poraz po petih zmagah, Terry Rozier je vodil Charlotte s 34 točkami do zmage s 122:118, odločil je dvoboj s prostimi meti v izdihljajih tekme.

Washington Wizards so doma visoko odpravili Orlando Magic s 138:118, Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards je vpisal 44 točk, pa Houston Rockets s 113:104. V Phoenixu so bili Suns boljši od Indiane Pacers s 112:107, v Sacramentu pa so domače Kings s 129:127 premagali Philadelphia 76ers.