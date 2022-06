Boston ni dovolil presenečenja: bojevniki brez možnosti v TD Gardnu

V TD Gardnu je pred bučnimi navijači, ki so videli prvo finalno tekmo lige NBA po letu 2010, blestela predvsem trojica Jayson Tatum, Jaylen Brown in Marcus Smart.

Skupaj so dosegli kar 77 od Bostonovih 116 točk. Brown je vknjižil 27 točk, Tatum 26, Smart pa 24, kar je bilo dovolj, da so prebrodili vnovič slabšo tretjo četrtino proti bojevnikom. Pomagal je tudi prispevek centra Roberta Williamsa, ki je dosegel osem točk, pobral deset skokov ter vknjižil še tri ukradene žoge ob štirih blokadah. "Vemo, da imamo sijajno moštvo. Zavedamo se, da je po porazih pomembno, kakšen odgovor pripraviš na naslednji tekmi. Še naprej moramo delati to, kar počnemo ves čas," je trmast karakter ekipe izpostavil Tatum. Boston je bil boljši predvsem pri skoku v napadu. Pobrali so kar 15 žog, gosti le šest.

Najboljši strelec tekme je bil sicer Stephen Curry pri gostih, ki se je ustavil pri 31 točkah (12/22 iz igre, 6/11 za tri), 25 jih je za Golden State po slabi predstavi na drugi tekmi dodal Klay Thompson (7/17 iz igre). Curry je staknil tudi manjšo poškodbo pri borbi za žogo, saj mu je na levi nogi pristal Al Horford. Zvezdnik Golden Stata je po tekmi zagotovil, da ni nič hujšega. "Nimam občutka, da bi bilo kaj hudo narobe," je zatrdil. Dvoboj je bolje začel Boston, ki je hitro povedel z dvomestno prednostjo in jo nato zadržal do konca prvega polčasa. Tako kot na prvih dveh tekmah je tretja četrtina pripadla bojevnikom. Ti so v vsega štirih minutah izničili zaostanek 13 točk in štiri minute pred koncem tretjega dela povedli s 83:82, zadnjo četrtino pa so s prednostjo štirih točk vendarle začeli domači.