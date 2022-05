Boston odgovoril Miamiju in izenačil na 1:1

Dva dni po porazu s 107:118 se je Boston predstavil v popolnoma drugačni luči. Potem ko so Celtic prvo tekmo izgubili zaradi slabe predstave v tretji četrtini, ki so jo izgubili kar s 14:39, na drugi niso dopustili presenečenja.

Tokrat je Boston v drugi četrtini prednost dvignil na 10 točk in si je ni pustil več odvzeti. V zadnjem delu je razlika narasla celo na 34 točk.

Z vrnitvijo Marcusa Smarta in Ala Horforda, manjkala sta zaradi poškodbe oz. pozitivnega testa na koronavirus, je bila tudi predstava ekipe iz Massachusettsa povsem drugačna. Kaj pomeni Smart, pa je pokazala statistika, saj je dosegel kar 24 točk, 12 podaj in devet skokov.

"Slabo sem se počutil, ker nisem mogel pomagati soigralcem in se z njimi podati v boj za zmago. A moral sem počivati in se pozdraviti," je za televizijo po tekmi pojasnil Smart in dodal: "Vemo, kaj moramo pokazati za uspeh in pokazati moramo prav vse."

Jayson Tatum je k zmagi dodal 27 točk, Jaylen Brown pa 24. Na nasprotni strani je spet izstopal Jimmy Butler, ki je na prvi tekmo dosegel kar 41 točk, tokrat jih je dal 29.

Na zahodu v noči na petek druga tekma finala čaka Luko Dončića in njegov Dallas, ki je prvi dvoboj v San Franciscu proti Golden State Warriors izgubil s 112:87.