Boston po porazu v New Yorku nič več vodilno moštvo na vzhodu

Košarkarji Boston Celtics niso več vodilna ekipa vzhodne konference in severnoameriške poklicne lige NBA. Kelti so mesto vodilne ekipe lige NBA zapravili po porazu v New Yorku, v Madison Square Gardnu, kjer so bili boljši člani domače zasedbe Knicks. Kratkohlačniki so slavili z izidom 109:94 za šesto zaporedno zmago in so po novem peti na vzhodu.

S porazom Bostona je mesto vodilne ekipe vzhodne konference in severnoameriške košarkarske lige prevzela zasedba Milwaukee Bucks, ki ima razmerje 43 zmag in 17 porazov, Boston ima ob 44 zmagah 18 porazov. Za Bostonom in prvim zvezdnikom keltov je frustrirajoč večer. Jayson Tatum je tri minute in 46 sekund pred koncem zadnje četrtine prejel drugo tehnično napako in si prislužil svojo prvo izključitev v karieri. "Ne vem," je dejal Tatum, ko so ga vprašali, kaj ga je pripeljalo do izključitve na tej tekmi. Nato se je nasmehnil. "Toda vse odlične igralce v karieri nekajkrat vržejo ven," je dejal. "Torej, to je dobro za moj ugled."

Tatum je večino tekme preživel razočaran, saj ni bil le nezadovoljen s tem, kako so ga obravnavali sodniki. Izvedel je le en prosti met, ob tem pa je imel na tekmi porazen met iz igre 6:18. Zgrešil je kar osem trojk, tekmo pa končal z zgolj 14 točkami ob devetih podajah in sedmih skokih. "To ni bil naš najboljši večer kar se tiče meta," je dejal center Bostona Al Horford. "Nocoj so bili boljša ekipa." Pri kratkohlačnikih sta Julius Randle in Immanuel Quickley dosegla vsak po 23 točk. Košarkarji Charlotte Hornets so doma prišli do prepričljive zmage nad Detroit Pistons s 117:106, a so za peto zaporedno zmago plačali zelo visoko ceno. LaMelo Ball je zadel šest trojk, preden je v tretji četrtini zapustil parket zaradi grde poškodbe, čeprav je sprva kazalo, da ni šlo za kaj hujšega. Iz tabora sršenov so po tekmi sporočili, da so rentgenski posnetki razkrili zlom desnega gležnja. Ball je tekmo končal z 18 točkami ter z metom 6:7 za tri točke, kar je bila njegova peta zaporedna tekma, na kateri je dosegel vsaj pet trojk. Košarkarji Charlotta so še vedno predzadnji na lestvici vzhodne konference, od njih so slabši le člani Detroita.

Košarkarji Philadelphia 76ers niso izkoristili prednosti domačega igrišča ter so vpisali poraz z 99:101 proti Miami Heat. Tudi ekipa New Orleans Pelicans je doživela domači poraz, košarkarji Orlando Magic so bili boljši s 101:93. Pri Miamiju se je izkazal Jimmy Butler s 23 točkami. Le ena asistenca mu je zmanjkala do trojnega dvojčka, v statistiko je namreč vpisal še 11 skokov in devet podaj. Butler je v zaključku tekme prikazal tudi akrobatske sposobnosti. "Vsak dan delam na takšnih stvareh," je dejal Butler o svojem košu. "Rad igram to igro in rad tekmujem, vendar je vedno veliko bolj zabavno, ko zmagamo." James Harden je imel priložnost, da bi 76ers priboril zmago, a se je njegov poskus za tri točke ponesrečil ob zvoku sirene. Liga NBA, izidi:

Charlotte Hornets - Detroit Pistons 117:106

Philadelphia 76ers - Miami Heat 99:101

New York Knicks - Boston Celtics 109:94

New Orleans Pelicans - Orlando Magic 93:101