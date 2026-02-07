Dončić bo zaradi poškodbe izpustil tekmo z Warriorsi

Luka Dončić je igrišče zapustil proti koncu druge četrtine petkove tekme proti moštvu Philadelphia 76ers, potem ko se je zapletel z enim od branilcev omenjenega moštva. V drugem polčasu se nato zaradi bolečine v levi nogi ni več vrnil na parket. Trener jezernikov JJ Reddick je ob tem menil, da poškodba ni resnejše narave in dodal, da najboljšega strelca lige NBA čaka pregled z magnetno resonanco.

"Ni se počutil dovolj dobro, da bi stopil na igrišče, pri čemer tudi zdravniška služba ni bila pripravljena tvegati," je še povedal Reddick. Dončićevi soigralci se sicer zavedajo, kako pomemben člen njihovega moštva je slovenski zvezdnik. "Potrebujemo ga. Je naš najboljši igralec, saj se okrog njega vrti naša igra. Upamo, da nas čakajo dobre novice," je povedal branilec ekipe iz Los Angelesa Austin Reaves.