Dončić bo zaradi poškodbe izpustil tekmo z Warriorsi

Luka Dončić je igrišče zapustil proti koncu druge četrtine petkove tekme proti moštvu Philadelphia 76ers, potem ko se je zapletel z enim od branilcev omenjenega moštva. V drugem polčasu se nato zaradi bolečine v levi nogi ni več vrnil na parket. Trener jezernikov JJ Reddick je ob tem menil, da poškodba ni resnejše narave in dodal, da najboljšega strelca lige NBA čaka pregled z magnetno resonanco.
"Ni se počutil dovolj dobro, da bi stopil na igrišče, pri čemer tudi zdravniška služba ni bila pripravljena tvegati," je še povedal Reddick. Dončićevi soigralci se sicer zavedajo, kako pomemben člen njihovega moštva je slovenski zvezdnik. "Potrebujemo ga. Je naš najboljši igralec, saj se okrog njega vrti naša igra. Upamo, da nas čakajo dobre novice," je povedal branilec ekipe iz Los Angelesa Austin Reaves.
Boston po velikem preobratu do zmage
Sicer je bilo v Ligi NBA v noči na soboto odigranih šest obračunov. Najzanimivejše je bilo v Bostonu, kjer so Celticsi ob polčasu zaostajali za 21 točk, v zadnjo četrtino pa vstopili ob izenačenem izidu in nato prišli do zmage z 98:96 proti ekipi Miami Heat.
Jaylen Brown je dosegel 29 točk, Payton Pritchard pa 24 točk s klopi za kelte. Nikola Vučević je na prvi tekmi za Celtics, odkar so ga ta teden pripeljali iz Chicaga, dosegel dvojni dvojček z 11 točkami in 12 skoki.
Boston tako na lestvici vzhodne konference zaostaja le za Pistonsi, ki so doma z rezultatom 118:80 uničili tretjeuvrščene Knickse. Daniss Jenkins je s klopi dosegel 18 točk, Tobias Harris in Isaiah Stewart pa sta dodala po 15 točk za zmagovalno moštvo.
Liga NBA, izidi:
Boston Celtics - Miami Heat 98:96
Detroit Pistons - New York Knicks 118:80
Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 105:99
Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans 115:119
Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies 135:115
Sacramento Kings - LA Clippers 111:114
