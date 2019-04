Boston povedel proti Indiani, Portland uspešnejši od Oklahome

Pri Portlandu, ki je prekinil niz desetih zaporednih porazov v končnici in prvič po treh letih prišel do zmage v nadaljevanju prvenstva, je najbolj prepričal Damian Lillard s 30 točkami, štirimi skoki, štirimi podajami in tremi ukradenimi žogami, Enes Kanter je 20 točkam dodal 18 skokov, 24 točk je dosegel CJ McCollum .

Na drugi tekmi zahoda je Houston visoko s 122:90 premagal Utah Jazz. James Harden je dosegel 29 točk in deset skokov, 16 točk in 12 skokov je dodal Clint Capela. Milwaukee Bucks so pokazali, zakaj so glavni na vzhodu, in premagali Detroit Pistons s 121:86. Vnovič je blestel 24-letni Grk Giannis Antetokounmpo, sicer eden glavnih kandidatov za najkoristnejšega igralca (MVP) rednega dela, s 24 koši in 17 skoki v le 24 minutah.

"Bilo je zabavno. Dobro smo igrali, bili smo čvrsti in delovali smo kot prava ekipa. Trener nam je ob polčasu dejal, naj ostanemo tako čvrsti do konca. Vesel sem, da smo zmagali," je po tekmi dejal junak večera Antetokounmpo. Eric Bledsoe je k zmagi dodal 15 točk, Brook Lopez in Khris Middleton vsak po 14. George Hill je s klopi vstopil v igro in nabral 16 točk. Detroit je igral brez zvezdnika Blaka Griffina, ki je zaradi bolečega kolena izpustil pet od zadnjih osmih tekem.