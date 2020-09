Boston prek prvakov do finala vzhoda z Dragićevim Miamijem

Jayson Tatum je bil prvi strelec Bostona z 29 točkami, Jaylen Brown jih je zbral 21, Marcus Smart 16 in Kemba Walker 14.

Za Toronto je Fred VanVleetdosegel 20 točk, Kyle Lowry jih je dodal 16, Serge Ibaka 14, Pascal Siakam 13 in Norman Powell 11. Tretji nosilci lige NBA se bodo v finalu vzhoda pomerili s petim nosilcem Miamijem, ki je v polfinalu s 4:1 v zmagah izločil favorizirane Milwaukee Bucks. Kelti so v rednem delu sezone, ki jo je marca prekinila koronavirusna pandemija, sicer dvakrat premagali Vročico, enkrat pa izgubili, in to avgusta v nadaljevanju sezone v floridskem mehurčku, ko je Dragićeva ekipa zmagala s 112:106.

To bo prvič v zgodovini lige NBA oziroma od leta 1984, ko je liga prešla na format 16 ekip v končnici, da v konferenčnem finalu ne bo ne prvega ne drugega nosilca vzhoda, medtem ko je na zahodu že nekajkrat bil takšen finale. Nazadnje se je podoben finale vzhodne konference zgodil leta 1969, ko je četrti nosilec Boston premagal tretjega New York.