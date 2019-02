Boston prekinil niz Oklahome, nov trojni dvojček Westbrooka premalo

Boston je prikazal zelo dobro kolektivno igro, kar osem od devetih igralcev, ki so stopili na parket dvorane TD Garden, je doseglo dvomestno število točk. Pri Oklahomi je s 37 točkami blestel Paul George.

Kelti so po četrti zaporedni zmagi na tretjem mestu vzhodne konference, Oklahoma je prav tako tretja, le da na zahodu, pred njo sta Denver in Golden State, pred Bostonom pa Milwaukee in Toronto. Slednji je v domači dvorani porazil Los Angeles Clippers s 121:103. Kawhi Leonardje za Toronto dal 18 točk, Serge Ibakapa 16 točk in 12 skokov. Pri Clippersih jeShai Gilgeous-Alexanderdosegel 19 točk.

Memphis je ob 25 točkah Mika Conleyja in 24 Marca Gasola premagal najslabšo ekipo lige New York Knicks s 96:84. Newyorčani so izgubili 13. po vrsti, imajo vsega 10 zmag in kar 42 porazov, druga najslabša ekipa zahoda Memphis pa ima izkupiček 21-33.

Izidi:

New York Knicks - Memphis Grizzlies 84:96

Boston Celtics- Oklahoma City Thunder 134:129

Toronto Raptors - LA Clippers 121:103